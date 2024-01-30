«Перевернулся КАМАЗ с судаками». Пермяк поделился фотографиями крупного улова

Posted Сегодня, 03:32
Published Сегодня, 03:32
Modified Сегодня, 03:34
Updated Сегодня, 03:34
Пермский рыбак поделился фотографиями крупного улова в социальных сетях. Мужчина рассказал, что в 2024 году не везло с рыбалкой. Очередной день начинался тоже не очень удачно: проспал, поехал не в то место, которое хотел, еле нашел место на парковке, была мощная наледь.
Он начал рыбачить в районе обеда, не ожидая серьезных результатов, но эхолот показал движение. В итоге пермяк рыбачил до конца дня: «Наконец-то и на моей улице перевернулся КАМАЗ с судаками», — написал он в сообществе «Банда РПК Рыбалка в Пермском крае».