properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 03:32

Published Сегодня, 03:32

Modified Сегодня, 03:34

Updated Сегодня, 03:34

«Перевернулся КАМАЗ с судаками». Пермяк поделился фотографиями крупного улова

«Перевернулся КАМАЗ с судаками». Пермяк поделился фотографиями крупного улова

30 января 2024, 03:32
Фото: vk.com/bandarpk
Мужчине удалось поймать восемь судаков.
Сюжет
Фото

Пермский рыбак поделился фотографиями крупного улова в социальных сетях. Мужчина рассказал, что в 2024 году не везло с рыбалкой. Очередной день начинался тоже не очень удачно: проспал, поехал не в то место, которое хотел, еле нашел место на парковке, была мощная наледь.

Он начал рыбачить в районе обеда, не ожидая серьезных результатов, но эхолот показал движение. В итоге пермяк рыбачил до конца дня: «Наконец-то и на моей улице перевернулся КАМАЗ с судаками», — написал он в сообществе «Банда РПК Рыбалка в Пермском крае».

Фото: vk.com/bandarpk
Читайте также:
Семья рыбаков из Прикамья чуть не провалилась под ледРоссельхознадзор оштрафовал пермского предпринимателя за просроченные рыбу и креветкиОчень освежающий фоторепортаж. Как пермяки окунались в прорубь на Крещение
#Пермь#Фото#Рыба#Рыбалка#Зимняя рыбалка
Подпишитесь
В Березниках предприятие уже в который раз уличено в незаконных сбросах в Каму
Вчера, 15:12
Глава СК поручил возбудить дело из-за жесткого избиения подростка в Пермском крае
Сегодня, 03:03
За 2023 год в Прикамье сдали на 3% меньше жилья, чем годом ранее
Вчера, 14:34
В Перми впервые будут судить криминального авторитета за назначение «положенцем»
Вчера, 15:08
В Прикамье эпидемический порог по ОРВИ превышен на 61,5%
Вчера, 16:50
Приговоренный к пожизненному сроку убийца из ПГНИУ подал жалобу в Верховный суд
Вчера, 07:56