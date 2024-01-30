Пермские спасатели пришли на помощь запертой в своей квартире пожилой женщине

Posted Сегодня, 12:29
Published Сегодня, 12:29
Modified Сегодня, 12:29
Updated Сегодня, 12:29
Специалисты Пермской городской службы спасения взломали дверь и оказали первую медицинскую помощь пожилой женщине, которая оказалась запертой в своей квартире. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.
Пожилая женщина, проживающая на улице Тимирязева, оказалась запертой в собственной квартире. Спасатели прибыли на место происшествия и вскрыли дверной замок механическим способом. Оказалось, что женщина упала и была дезориентирована. Специалисты оказали ей первую медицинскую помощь, серьезных травм пострадавшая не получила.
В среднем, за год экипажи службы спасения совершают более 2,5 тысяч выездов на оперативные события различного характера, сообщают в службе. Так, на прошлой неделе пермские спасатели вызывались 51 раз и спасли восемь человек.