Пермячка бросалась под машины для спасения от стаи собак

Posted Сегодня, 09:10
Published Сегодня, 09:10
Modified Сегодня, 09:12
Updated Сегодня, 09:12
Пермячка ходила по оживленной трассе, чтобы спастись от собак. По словам пермяка Евгения Козьминых, утром 28 января он ехал в районе аэропорта «Большое Савино», когда увидел странную женщину. Она подбегала к машинам, но никто не останавливался. Козьминых предполагает, что водители думали о том, что пермячка просто пьяна или не в себе, пишет perm.aif.ru.
Он пригляделся и увидел, что рядом с дорогой бегает стая бродячих собак — они преследовали женщину. Пермяк остановился и посадил женщину в машину. Она рассказала, что утром шла к остановке «Деревня Песьянка», откуда планировала уехать на работу, но за ней погнались собаки. Мужчина довез ее до Комсомольской площади, где она пересела на нужный автобус.