Пермячка бросалась под машины для спасения от стаи собак

Пермячка ходила по оживленной трассе, чтобы спастись от собак. По словам пермяка Евгения Козьминых, утром 28 января он ехал в районе аэропорта «Большое Савино», когда увидел странную женщину. Она подбегала к машинам, но никто не останавливался. Козьминых предполагает, что водители думали о том, что пермячка просто пьяна или не в себе, пишет perm.aif.ru.