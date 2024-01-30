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Пермячка бросалась под машины для спасения от стаи собак

Пермячка бросалась под машины для спасения от стаи собак

30 января 2024, 09:10
Фото: ideogram.ai
Женщине помог проезжавший мимо мужчина.

Пермячка ходила по оживленной трассе, чтобы спастись от собак. По словам пермяка Евгения Козьминых, утром 28 января он ехал в районе аэропорта «Большое Савино», когда увидел странную женщину. Она подбегала к машинам, но никто не останавливался. Козьминых предполагает, что водители думали о том, что пермячка просто пьяна или не в себе, пишет perm.aif.ru.

Он пригляделся и увидел, что рядом с дорогой бегает стая бродячих собак — они преследовали женщину. Пермяк остановился и посадил женщину в машину. Она рассказала, что утром шла к остановке «Деревня Песьянка», откуда планировала уехать на работу, но за ней погнались собаки. Мужчина довез ее до Комсомольской площади, где она пересела на нужный автобус.

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#Пермь#Собаки#Бездомные животные#Бродячие собаки#Бездомные собаки#Безнадзорные собаки
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