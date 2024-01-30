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Published Сегодня, 05:45

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Updated Сегодня, 06:33

Пермячка через суд выселила бывшего мужа из квартиры после ударов по ягодицам

Пермячка через суд выселила бывшего мужа из квартиры после ударов по ягодицам

30 января 2024, 05:45
Фото: пресс-служба приставов
Мужчина жил в квартире, прав на которую у него нет.

Жительница Чайковского через суд выселила из жилья бывшего мужа. По данным пресс-службы ГУ ФССП России по Пермскому краю, квартира была приобретена еще в браке, была в совместной собственности.

Позже мужчина передал свою долю двум летним детям и потерял право на квартиру. После развода он сохранил регистрацию в жилье. При этом он договорился с супругой, что уедет, но игнорировал это обещание.

Совместное проживание закончилось конфликтом. Мужчина ударил жену пять раз кулаков в область ягодиц. После этого потерпевшая подала в суд, чтобы выселить бывшего возлюбленного. Суд согласился с требованиями. В итоге житель Чайковского съехал.

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#Приставы#Пермь
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