Пермячка через суд выселила бывшего мужа из квартиры после ударов по ягодицам

Posted Сегодня, 05:45
Published Сегодня, 05:45
Modified Сегодня, 06:33
Updated Сегодня, 06:33
Жительница Чайковского через суд выселила из жилья бывшего мужа. По данным пресс-службы ГУ ФССП России по Пермскому краю, квартира была приобретена еще в браке, была в совместной собственности.
Позже мужчина передал свою долю двум летним детям и потерял право на квартиру. После развода он сохранил регистрацию в жилье. При этом он договорился с супругой, что уедет, но игнорировал это обещание.
Совместное проживание закончилось конфликтом. Мужчина ударил жену пять раз кулаков в область ягодиц. После этого потерпевшая подала в суд, чтобы выселить бывшего возлюбленного. Суд согласился с требованиями. В итоге житель Чайковского съехал.