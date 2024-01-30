Пермячка два года переводила деньги возлюбленному, а потом узнала об обмане

Для того, чтобы потерпевшая поверила в серьезность его намерений, мужчина рассказывал о своей семье и совместных планах на будущее. Преступник под различными предлогами просил деньги у женщины. Она переводила их в течение двух лет — от 150 рублей до 12 тыс. рублей.