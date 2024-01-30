Пермячка два года переводила деньги возлюбленному, а потом узнала об обмане

Posted Сегодня, 06:14
Published Сегодня, 06:14
Modified Сегодня, 06:16
Updated Сегодня, 06:16
В Куеде будут судить 33-летнего заключенного. По данным краевого МВД, его обвиняют в мошенничестве. В декабре 2019 года он познакомился в социальных сетях с женщиной из Куеды. Они общались по телефону и в интернете.
Для того, чтобы потерпевшая поверила в серьезность его намерений, мужчина рассказывал о своей семье и совместных планах на будущее. Преступник под различными предлогами просил деньги у женщины. Она переводила их в течение двух лет — от 150 рублей до 12 тыс. рублей.
Женщина поняла, что стала жертвой обмана, когда узнала, что ее собеседник находится в колонии. Она обратилась в полицию. Всего с 2019 года она перевела знакомому более 360 тыс. рублей.