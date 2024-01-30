Пермяк незаконно оформил микрокредит на отца

Обвиняемый, используя паспортные данные отца, оформил через интернет кредит, не поставив последнего в известность. Молодой человек признался, что к поступку его подтолкнуло затруднительное финансовое положение. Счета за квартиру, коммунальные услуги, личные нужды — на все это требовались средства. Занять деньги родственник отказался, поэтому фигурант решил оформить по его паспортным данным займ.