Пермяк незаконно оформил микрокредит на отца

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Окончено расследование уголовного дела в отношении 26-летнего пермяка. Молодой человек обвиняется в мошенничестве, сообщают в ГУ МВД по Пермскому краю.
В феврале прошлого года в полицию поступило заявление от представителя микрофинансовой организации о том, что оформлен денежный займ с предоставлением ложных сведений о заемщике. Ущерб составил 4 тыс. рублей. Кроме того, из-за отсутствия платежей по погашению кредита, начислены проценты.
Обвиняемый, используя паспортные данные отца, оформил через интернет кредит, не поставив последнего в известность. Молодой человек признался, что к поступку его подтолкнуло затруднительное финансовое положение. Счета за квартиру, коммунальные услуги, личные нужды — на все это требовались средства. Занять деньги родственник отказался, поэтому фигурант решил оформить по его паспортным данным займ.
Возбуждено уголовное дело по факту совершения преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество».
В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.