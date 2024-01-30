properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 04:54

Published Сегодня, 04:54

Modified Сегодня, 04:54

Updated Сегодня, 04:54

Пермяк незаконно оформил микрокредит на отца

Пермяк незаконно оформил микрокредит на отца

30 января 2024, 04:54
Фото: properm.ru
Сейчас молодого человека будут судить за мошенничество.

Окончено расследование уголовного дела в отношении 26-летнего пермяка. Молодой человек обвиняется в мошенничестве, сообщают в ГУ МВД по Пермскому краю.

В феврале прошлого года в полицию поступило заявление от представителя микрофинансовой организации о том, что оформлен денежный займ с предоставлением ложных сведений о заемщике. Ущерб составил 4 тыс. рублей. Кроме того, из-за отсутствия платежей по погашению кредита, начислены проценты.

Обвиняемый, используя паспортные данные отца, оформил через интернет кредит, не поставив последнего в известность. Молодой человек признался, что к поступку его подтолкнуло затруднительное финансовое положение. Счета за квартиру, коммунальные услуги, личные нужды — на все это требовались средства. Занять деньги родственник отказался, поэтому фигурант решил оформить по его паспортным данным займ.

Возбуждено уголовное дело по факту совершения преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество».

В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

#Общество#Суд#Криминал#Мошенничество#Мошенник
Подпишитесь
Налоговая обжалует решение по делу пермских сыроделов в Верховном суде РФ
Сегодня, 07:40
Авиакомпания S7 в марте может остановить полеты Пермь-Москва
Сегодня, 04:32
В Пермском крае скончался заслуженный учитель Георгий Одинцов
Сегодня, 07:02
Аяз Шабутдинов останется в СИЗО. Очередная жалоба защиты отклонена
Сегодня, 05:35
В Березниках будут судить мужчину за повторную дискредитацию ВС РФ — ему грозит срок
Сегодня, 04:27
Библиотекарь из Пермского края не смог одержать четвертую победу в «Своей игре»
Сегодня, 05:19