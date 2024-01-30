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Posted Сегодня, 14:34

Published Сегодня, 14:34

Modified Сегодня, 14:36

Updated Сегодня, 14:36

Почему любая диета может быть опасна для организма?

30 января 2024, 14:34
В Подмосковье произошел случай, когда женщина почти умерла из-за диеты, содержащей много калия. Жительница Щелкова провела 10 дней в больнице из-за переизбытка этого элемента в своем организме. Это может привести к серьезным последствиям и даже летальному исходу.

Нутрициолог Елена Башкирова рассказала о других опасных диетах, которые также могут стать причиной смерти. Она отметила, что любая диета, основанная на ограничении продуктов или их количества, может быть опасной для организма. Даже если мы не умираем сразу, наш организм может потерпеть различные нарушения и расстройства, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Одной из причин риска являются генетические мутации, которые могут повлиять на метаболические процессы в организме. Например, если человек ограничивает потребление продуктов животного происхождения, но его организм не способен превратить бета-каротин в активный витамин, это может привести к накоплению вещества в организме и вызвать негативные последствия. Часто мы узнаем о таких проблемах уже в тот момент, когда процесс становится необратимым.

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