Почему любая диета может быть опасна для организма?

Одной из причин риска являются генетические мутации, которые могут повлиять на метаболические процессы в организме. Например, если человек ограничивает потребление продуктов животного происхождения, но его организм не способен превратить бета-каротин в активный витамин, это может привести к накоплению вещества в организме и вызвать негативные последствия. Часто мы узнаем о таких проблемах уже в тот момент, когда процесс становится необратимым.