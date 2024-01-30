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Posted Сегодня, 13:25

Published Сегодня, 13:25

Modified Сегодня, 13:26

Updated Сегодня, 13:26

Почти 3 тысячи рейдов проведут в лесах Орехово-Зуева в 2024 году

30 января 2024, 13:25
В 2024 году в лесах Орехово-Зуева планируется провести около 3 тысяч рейдов с целью обнаружения возгораний и выявления нарушений. Для этого уже утверждено 79 маршрутов общей протяженностью 4000 километров.

Как сообщают представители Комлесхоза Подмосковья, специалисты во время рейдов будут активно искать лесные пожары и пресекать нарушения законодательства. Зимой инспекторы будут использовать лыжи и снегоходы, чтобы добраться до отдаленных мест, пишет 360tv.ru.

Екатерина Бабахина, ведущий инженер отдела организации лесной охраны Орехово-Зуевского филиала «Мособллес», отмечает, что несмотря на большое количество выпавшего снега, лесная охрана продолжает свою работу по утвержденному плану. С начала января уже было проведено 150 патрулирований, включая проверку труднодоступных мест.

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