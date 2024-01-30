Почти 3 тысячи рейдов проведут в лесах Орехово-Зуева в 2024 году

В 2024 году в лесах Орехово-Зуева планируется провести около 3 тысяч рейдов с целью обнаружения возгораний и выявления нарушений. Для этого уже утверждено 79 маршрутов общей протяженностью 4000 километров.