Почти 3 тысячи рейдов проведут в лесах Орехово-Зуева в 2024 году

Posted Сегодня, 13:25
Published Сегодня, 13:25
Modified Сегодня, 13:26
Updated Сегодня, 13:26
Как сообщают представители Комлесхоза Подмосковья, специалисты во время рейдов будут активно искать лесные пожары и пресекать нарушения законодательства. Зимой инспекторы будут использовать лыжи и снегоходы, чтобы добраться до отдаленных мест, пишет 360tv.ru.
Екатерина Бабахина, ведущий инженер отдела организации лесной охраны Орехово-Зуевского филиала «Мособллес», отмечает, что несмотря на большое количество выпавшего снега, лесная охрана продолжает свою работу по утвержденному плану. С начала января уже было проведено 150 патрулирований, включая проверку труднодоступных мест.