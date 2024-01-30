Почти 430 домов по реновации начали проектировать и строить в Москве

Posted Сегодня, 13:31
Published Сегодня, 13:31
Modified Сегодня, 13:33
Updated Сегодня, 13:33
По его словам, с момента запуска программы были выбраны 602 участка, на которых будет построено 9,9 миллиона квадратных метров жилья, пишет 360tv.ru.
Заммэр также отметил, что уже построены и переданы в эксплуатацию 304 дома площадью 4,3 миллиона квадратных метров. Это позволило более чем 150 тысячам жителей получить новые квартиры.
По словам Бочкарева, в настоящее время в процессе находятся 208 домов площадью более четырех миллионов «квадратов», а также строится 221 здание площадью 4,16 миллиона квадратных метров.