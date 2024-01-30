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Posted Сегодня, 13:31

Published Сегодня, 13:31

Modified Сегодня, 13:33

Updated Сегодня, 13:33

Почти 430 домов по реновации начали проектировать и строить в Москве

30 января 2024, 13:31
В Москве уже начали разрабатывать или строить 429 новых домов в рамках программы реновации. Об этом сообщил Андрей Бочкарев, заммэр столицы.

По его словам, с момента запуска программы были выбраны 602 участка, на которых будет построено 9,9 миллиона квадратных метров жилья, пишет 360tv.ru.

Заммэр также отметил, что уже построены и переданы в эксплуатацию 304 дома площадью 4,3 миллиона квадратных метров. Это позволило более чем 150 тысячам жителей получить новые квартиры.

По словам Бочкарева, в настоящее время в процессе находятся 208 домов площадью более четырех миллионов «квадратов», а также строится 221 здание площадью 4,16 миллиона квадратных метров.

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