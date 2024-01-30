Президент Венесуэлы собирается посетить Санкт-Петербург

Николас Мадуро также поздравил жителей Петербурга с 80-летием снятия блокады Ленинграда и почтил память всех защитников города от нацистских захватчиков. Деталей о точной дате визита венесуэльского лидера в Россию он не уточнил. Пресс-секретарь Владимира Путина, Дмитрий Песков, уже ранее упоминал, что осуществляется работа по организации визита президента Венесуэлы в РФ.