Президент Венесуэлы собирается посетить Санкт-Петербург

Posted Сегодня, 10:59
Published Сегодня, 10:59
Modified Сегодня, 11:01
Updated Сегодня, 11:01
В рамках своей собственной передачи «С Мадуро плюс», президент вынес обещание посетить культурную столицу России в скором времени, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».
Он отметил, что это прекрасный город и добавил: «Мы скоро будем в Санкт-Петербурге».
Николас Мадуро также поздравил жителей Петербурга с 80-летием снятия блокады Ленинграда и почтил память всех защитников города от нацистских захватчиков. Деталей о точной дате визита венесуэльского лидера в Россию он не уточнил. Пресс-секретарь Владимира Путина, Дмитрий Песков, уже ранее упоминал, что осуществляется работа по организации визита президента Венесуэлы в РФ.