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Published Сегодня, 10:59

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Updated Сегодня, 11:01

Президент Венесуэлы собирается посетить Санкт-Петербург

30 января 2024, 10:59
Глава Венесуэлы высказал планы посетить Санкт-Петербург в ближайшее время. Николас Мадуро объявил об этом во время своего телевизионного выступления на канале Venezolana de Televisión.

В рамках своей собственной передачи «С Мадуро плюс», президент вынес обещание посетить культурную столицу России в скором времени, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Он отметил, что это прекрасный город и добавил: «Мы скоро будем в Санкт-Петербурге».

Николас Мадуро также поздравил жителей Петербурга с 80-летием снятия блокады Ленинграда и почтил память всех защитников города от нацистских захватчиков. Деталей о точной дате визита венесуэльского лидера в Россию он не уточнил. Пресс-секретарь Владимира Путина, Дмитрий Песков, уже ранее упоминал, что осуществляется работа по организации визита президента Венесуэлы в РФ.

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