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Posted Сегодня, 19:41

Published Сегодня, 19:41

Modified Сегодня, 19:41

Updated Сегодня, 19:41

Проблема с интернетом в России устранена

Проблема с интернетом в России устранена

30 января 2024, 19:41
Фото: Изображение Midjourney
Впрочем, проблемы с работой DNS могут быть еще какое-то время

Проблема, вызвавшая сбои в работе сайтов в российской доменной зоне, устранена. Об этом сообщает Минцифры со ссылкой на Координационный центр доменов.RU и.РФ.

«Техническая проблема, связанная с глобальной инфраструктурой DNSSEC, вызвавшая недоступность сайтов в зоне .RU, устранена», — сообщают в Центре. В Минцифры предупредили, что проблемы с работой DNS могут быть еще какое-то время.

Пользователи по всей России вечером во вторник, 30 января, пожаловались на сбои в работе сервисов и сайтов. В доменной зоне RU произошла масштабная поломка. Минцифры заявили, что сбой произошел из‑за проблем с DNSSEC — набором расширений протокола DNS. Он гарантирует достоверность и целостность данных.

По данным сервиса «Мониторинг сбоев», на проблемы жаловались пользователи «Мегафона», «Билайна», МТС, «Ростелекома», Yota. Не работали банковские приложения, а также «Яндекса», Ozon, «Mail.Ru», «Авито» и другие сервисы.

#Интернет#Происшествия#Технологии#Сбой
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