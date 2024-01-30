Проблема с интернетом в России устранена

Posted Сегодня, 19:41
Published Сегодня, 19:41
Modified Сегодня, 19:41
Updated Сегодня, 19:41
Проблема, вызвавшая сбои в работе сайтов в российской доменной зоне, устранена. Об этом сообщает Минцифры со ссылкой на Координационный центр доменов.RU и.РФ.
«Техническая проблема, связанная с глобальной инфраструктурой DNSSEC, вызвавшая недоступность сайтов в зоне .RU, устранена», — сообщают в Центре. В Минцифры предупредили, что проблемы с работой DNS могут быть еще какое-то время.
Пользователи по всей России вечером во вторник, 30 января, пожаловались на сбои в работе сервисов и сайтов. В доменной зоне RU произошла масштабная поломка. Минцифры заявили, что сбой произошел из‑за проблем с DNSSEC — набором расширений протокола DNS. Он гарантирует достоверность и целостность данных.
По данным сервиса «Мониторинг сбоев», на проблемы жаловались пользователи «Мегафона», «Билайна», МТС, «Ростелекома», Yota. Не работали банковские приложения, а также «Яндекса», Ozon, «Mail.Ru», «Авито» и другие сервисы.