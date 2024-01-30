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Ростехнадзор выдал разрешение на допуск в эксплуатацию стадиона «Энергия» в Перми

Ростехнадзор выдал разрешение на допуск в эксплуатацию стадиона «Энергия» в Перми

30 января 2024, 05:10
Фото: администрация губернатора Пермского края
Общая площадь спорткомплекса составляет более 29 тысяч кв. метров.

Западно-Уральское управление Ростехнадзора провело осмотр энергопринимающих установок нового здания многофункционального спорткомплекса «Энергия» в Перми. В ходе осмотра установлено, что объект соответствует требованиям проектной документации, нарушений обязательных требований не выявлено, сообщают в ведомстве.

Застройщику выданы разрешения на допуск в эксплуатацию объекта.

Общая площадь спорткомплекса составляет более 29 тыс. кв. метров.

Энергопринимающие установки обеспечат безопасной энергией четырехэтажное здание спортивного комплекса с тремя универсальными спортивными залами, трибунами на 569 мест; бассейном; тренажерным и фитнес залами и тремя теннисными кортами, расположенными на кровле здания, отмечают в ведомстве.

Спорткомплекс площадью почти 17 тыс. кв. метров возводится в Перми по ул. Советской, 100. Строительные работы на площадке начались в январе 2022 года. Подрядчиком выступает компания «Стройуниверсал-Парма» из Перми. Стоимость объекта более 2 млрд рублей.

В декабре сообщалось, что объект станет тренировочной базой и площадкой для выступлений для таких пермских команд, как гандбольный клуб «Пермские медведи» и волейбольный клуб «Кама».

По информации краевого Минспорта, открытие объекта планируется до конца первого квартала 2024 года.

#Спорт#Пермь#Реконструкция#Стадион#Стадион энергия
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