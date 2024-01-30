Ростехнадзор выдал разрешение на допуск в эксплуатацию стадиона «Энергия» в Перми

Спорткомплекс площадью почти 17 тыс. кв. метров возводится в Перми по ул. Советской, 100. Строительные работы на площадке начались в январе 2022 года. Подрядчиком выступает компания «Стройуниверсал-Парма» из Перми. Стоимость объекта более 2 млрд рублей.