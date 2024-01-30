properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:38

Published Сегодня, 10:38

Modified Сегодня, 10:40

Updated Сегодня, 10:40

Спаслась, притворившись мертвой. Жителя Прикамья задержали за покушение на убийство

Спаслась, притворившись мертвой. Жителя Прикамья задержали за покушение на убийство

30 января 2024, 10:38
Фото: ideogram.ai
Пенсионерка проснулась из-за того, что почувствовала удары.

В Пермском крае задержали 28-летнего жителя Горнозаводского округа, обвиняемого в покушении на убийство. В полицию 24 января сообщили, что в медучреждение была доставлена 61-летняя женщина с различными травмами, в том числе у нее была порезана шея.

Во время нападения мужа не было дома, он уехал на работу. Ночью потерпевшая проснулась от того, что ее избивают и начала сопротивляться. Преступник попытался задушить пенсионерку, а затем ударил ножом в шею. Она решила притвориться мертвой, сообщили в пресс-службе краевого МВД.

После этого злоумышленник осмотрел дом в поисках ценного имущества. Позже он попытался скрыть преступление, приняв попытку сжечь улики. Силовики обнаружили на улице следы, которые оставил мужчины. Затем были найдены украденные вещи. Доказательства причастности к преступлению силовикам удалось найти в квартире нападавшего.

По данным пресс-службы краевого СК, мужчине предъявлено обвинение в покушение на убийство. Он арестован.

Читайте также:
Житель Пермского края попытался убить соседа в подъездеСтали известны подробности ДТП с ребенком и автобусом на окраине ПермиАвиадебошир отправлен в ИВС в Перми до 29 января. Видео
#Происшествия#Мвд#Пермь#Ск
Подпишитесь
В белом пальто с кровавым подбоем: рецензия на фильм «Мастер и Маргарита»
Сегодня, 10:09
Суд в Перми ужесточил приговор поставщикам кислорода для пациентов с COVID-19
Сегодня, 10:57
Кунгурскую пещеру закроют из-за нарушений техники безопасности
Сегодня, 11:47
Будьте осторожны! В МЧС предупредили пермяков об отложениях льда и снега
Сегодня, 12:00
В труппе Пермского театра оперы и балета будут выступать танцовщики из Бразилии
Сегодня, 08:07
Новым депутатом гордумы Перми вместо критиковавшего СВО стал осмотрщик вагонов
Сегодня, 10:56