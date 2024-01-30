Спаслась, притворившись мертвой. Жителя Прикамья задержали за покушение на убийство

Во время нападения мужа не было дома, он уехал на работу. Ночью потерпевшая проснулась от того, что ее избивают и начала сопротивляться. Преступник попытался задушить пенсионерку, а затем ударил ножом в шею. Она решила притвориться мертвой, сообщили в пресс-службе краевого МВД.