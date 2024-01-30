Спаслась, притворившись мертвой. Жителя Прикамья задержали за покушение на убийство

Posted Сегодня, 10:38
Published Сегодня, 10:38
Modified Сегодня, 10:40
Updated Сегодня, 10:40
В Пермском крае задержали 28-летнего жителя Горнозаводского округа, обвиняемого в покушении на убийство. В полицию 24 января сообщили, что в медучреждение была доставлена 61-летняя женщина с различными травмами, в том числе у нее была порезана шея.
Во время нападения мужа не было дома, он уехал на работу. Ночью потерпевшая проснулась от того, что ее избивают и начала сопротивляться. Преступник попытался задушить пенсионерку, а затем ударил ножом в шею. Она решила притвориться мертвой, сообщили в пресс-службе краевого МВД.
После этого злоумышленник осмотрел дом в поисках ценного имущества. Позже он попытался скрыть преступление, приняв попытку сжечь улики. Силовики обнаружили на улице следы, которые оставил мужчины. Затем были найдены украденные вещи. Доказательства причастности к преступлению силовикам удалось найти в квартире нападавшего.
По данным пресс-службы краевого СК, мужчине предъявлено обвинение в покушение на убийство. Он арестован.