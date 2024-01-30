Стал известен ТОП-3 объектов дорожного нацпроекта в Пермском крае за 2023 год

Posted Сегодня, 13:19
Published Сегодня, 13:19
Modified Сегодня, 13:19
Updated Сегодня, 13:19
За 2023 год в Пермском крае в ходе национального проекта «Безопасные качественные дороги» приведено в в нормативное состояние 75 дорожных объектов.
Проведены реконструкция, строительство и ремонт региональных дорог, а также дорог в границах городской агломерации — в Перми, Пермском районе, Краснокамском и Добрянском городских округах. В списке выполненных работ есть и три крупных объекта — строительство дополнительных полос на трассах Пермь — Ильинский и Пермь — Березники, а также реконструкция третьего этапа автодороги Пермь — Ильинский — Хохловка.
Самым протяженным отремонтированным объектом на территории Перми в минувшем году стала дорога на полигон твердых бытовых отходов — 6 км. Подрядчик «ТНК» привел в порядок дорожное покрытие и обочины.
Самым ожидаемым для пермяков стало завершение ремонта дороги Пермь — Ильинский — Хохловка. Строительство кольцевой развязки и обустройство близлежащей инфраструктуры провели по инициативе губернатора Дмитрия Махонина. Проект стал финалом масштабной реконструкции на данном направлении. Дорога соединяет два больших микрорайона краевой столицы, два популярных туристических направления и является основной для жителей поселка Ильинский. Существующий Т-образный перекресток не справлялся с объемом автомобильного трафика, что вело к образованию пробок и высокой концентрации ДТП.
Как рассказали в пресс-службе Минтранса Прикамья, реконструкция трассы проводилась в три этапа. В ходе первых двух этапов в 2022 году было завершено строительство разворотного кольца возле музея «Хохловка» и обустройство Т-образного перекрестка на пересечении дороги на Хохловку с трассой Пермь — Ильинский. На третьем, финальном этапе окончено обустройство кольцевого движения.
Самый капиталоемкий объект нацпроекта 2023 году — дополнительные полосы в сторону подъемов на трассе Пермь — Ильинский. Подрядчик произвел расширение на двух участках на территории Добрянского округа, недалеко от деревни Петрушата Ильинского округа. Общая протяженность их составляет 1,7 км.
Дополнительные переходно-скоростные полосы на трассах решают сразу несколько задач, одной из основных является повышение безопасности дорожного движения. Фуры и большегрузные автомобили могут перестраиваться на дополнительную полосу по ходу движения, освобождая проезжую часть для легкового транспорта. Водителям теперь не нужно перестраиваться на волосу встречного движения для того, чтобы обогнать фуру, — это снижает риск ДТП. Кроме того, это нивелирует заторы в местах подъема. Подрядчиком на объекте является ООО «Евродорстрой». Компания уложила новый асфальтобетон, укрепила откосы и обустроила водоотводные элементы.
Дмитрий Махонин ранее обращал внимание, что реализация нацпроекта в Пермском крае позволяет каждый год обновлять десятки километров дорог. Также власти комплексно подходят к ремонту мостов на территории региона. Проводимые работы позволяют повысить безопасность, сократить число аварийных участков и улучшить логистику на дорогах.