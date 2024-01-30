Стал известен ТОП-3 объектов дорожного нацпроекта в Пермском крае за 2023 год

Дополнительные переходно-скоростные полосы на трассах решают сразу несколько задач, одной из основных является повышение безопасности дорожного движения. Фуры и большегрузные автомобили могут перестраиваться на дополнительную полосу по ходу движения, освобождая проезжую часть для легкового транспорта. Водителям теперь не нужно перестраиваться на волосу встречного движения для того, чтобы обогнать фуру, — это снижает риск ДТП. Кроме того, это нивелирует заторы в местах подъема. Подрядчиком на объекте является ООО «Евродорстрой». Компания уложила новый асфальтобетон, укрепила откосы и обустроила водоотводные элементы.