Строительный эксперт Васильев назвал наиболее безопасные противогололедные реагенты

Вместо этого эксперт рекомендует использовать бишофит, который считается наиболее безопасным для окружающей среды. Также можно использовать поваренную соль, хотя ее эффективность уменьшается при низких температурах. Однако следует помнить, что не стоит использовать песок, так как он может забить дренажную систему весной.