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Posted Сегодня, 11:02

Published Сегодня, 11:02

Modified Сегодня, 11:04

Updated Сегодня, 11:04

Строительный эксперт Васильев назвал наиболее безопасные противогололедные реагенты

30 января 2024, 11:02
В зимнее время коммунальщики обычно используют разные средства против гололеда, чтобы обеспечить безопасность на тротуарах и ступенях.

Однако строительный эксперт Федор Васильев рекомендует быть внимательными при выборе противогололедных реагентов для обработки крыльца подъезда или частного дома, чтобы избежать повреждения обуви и элементов здания, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

По его мнению, использование абразивных материалов, таких как гранитная или мраморная крошка, может привести к появлению царапин на деревянном или хрупком плиточном крыльце. А хлориды могут разъесть лакокрасочное покрытие.

Вместо этого эксперт рекомендует использовать бишофит, который считается наиболее безопасным для окружающей среды. Также можно использовать поваренную соль, хотя ее эффективность уменьшается при низких температурах. Однако следует помнить, что не стоит использовать песок, так как он может забить дренажную систему весной.

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