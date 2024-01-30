Суд признал приватизацию единственной муниципальной аптеки Краснокамска незаконной

Законодательством установлен запрет на приватизацию объектов здравоохранения, используемых по назначению и предназначенных для обслуживания жителей соответствующего муниципального образования. Прокуратура Пермского края обратилась в Арбитражный суд региона с исковым заявлением о признании недействительными решения представительного органа. В иске требовалось признать указанную сделку недействительной, предпринимателю возвратить в муниципальную собственность недвижимое имущество, а Комитету земельных и имущественных отношений округа — возместить уплаченные по договору купли-продажи более 12 млн. рублей.