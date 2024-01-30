Суд признал приватизацию единственной муниципальной аптеки Краснокамска незаконной

Posted Сегодня, 13:08
Published Сегодня, 13:08
Modified Сегодня, 13:09
Updated Сегодня, 13:09
Приватизация единственной муниципальной аптеки в Краснокамске незаконна. Семнадцатый арбитражный апелляционный суд принял решение поддержать выводы краевого арбитражного суда. Первыми внимание на решение обратили в ura .ru.
Апелляционные жалобы на решение суда первой инстанции были поданы ИП Владимиром Бушуевым, а также мэрией и думой Краснокамска. «Решение Арбитражного суда Пермского края от 17 ноября 2023 года по делу № А50-16503/2023 оставить без изменения, апелляционные жалобы без удовлетворения», — цитирует издание определение суда.
Летом 2023 года власти Краснокамска продали муниципальную аптеку за более, чем 12 млн рублей.
Прокуратура Краснокамска посчитала, что мэрия нарушила Закон о приватизации государственного и муниципального имущества. После этого зампрокурора Пермского края обратился с иском в суд, требуя признать сделку незаконной.
На территории Краснокамского городского округа муниципальная аптека, расположенная в Краснокамске по пр. Комсомольский, 12 была единственным фармацевтическим учреждением, имеющим лицензию на оборот наркотических лекарственных средств, отмечало ведомство. В 2022 году решением местной думы аптека включена в план приватизации муниципального имущества, а в конце прошлого года индивидуальному предпринимателю продано 100% доли в уставном капитале ООО «Центральная городская аптека».
Законодательством установлен запрет на приватизацию объектов здравоохранения, используемых по назначению и предназначенных для обслуживания жителей соответствующего муниципального образования. Прокуратура Пермского края обратилась в Арбитражный суд региона с исковым заявлением о признании недействительными решения представительного органа. В иске требовалось признать указанную сделку недействительной, предпринимателю возвратить в муниципальную собственность недвижимое имущество, а Комитету земельных и имущественных отношений округа — возместить уплаченные по договору купли-продажи более 12 млн. рублей.