Суд в Перми ужесточил приговор поставщикам кислорода для пациентов с COVID-19

Posted Сегодня, 10:57
Published Сегодня, 10:57
Modified Сегодня, 10:59
Updated Сегодня, 10:59
Прокуратура добилась ужесточения наказания для предпринимателей, виновных в фальсификации при поставках кислорода в больницы для лечения пациентов с коронавирусом.
В мае 2023 года Олег Шамшурин и Сергей Фукалов были приговорены к 5,5 и 5 годам условного срока. Сами осужденные не планировали обжаловать приговор, но это решила сделать прокуратура.
В итоге суд ужесточил наказание, назначив одному осужденному 4 года реального лишения свободы со штрафом 1,2 млн рублей, второму — 3 года и штраф 1,1 млн рублей. Отбывать наказание они должны в колонии общего режима. Ущерб от преступления они возместили.
По данным «РБК-Пермь», Фукалов был взят под стражу в зале суда — ему назначили 3 года. Шамшурин был объявлен в розыск, он не явился на оглашение приговора.