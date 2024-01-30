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Published Сегодня, 10:57

Modified Сегодня, 10:59

Updated Сегодня, 10:59

Суд в Перми ужесточил приговор поставщикам кислорода для пациентов с COVID-19

Суд в Перми ужесточил приговор поставщикам кислорода для пациентов с COVID-19

30 января 2024, 10:57
Фото: properm.ru
Бизнесмены продавали технический кислород вместо медицинского.

Прокуратура добилась ужесточения наказания для предпринимателей, виновных в фальсификации при поставках кислорода в больницы для лечения пациентов с коронавирусом.

В мае 2023 года Олег Шамшурин и Сергей Фукалов были приговорены к 5,5 и 5 годам условного срока. Сами осужденные не планировали обжаловать приговор, но это решила сделать прокуратура.

В итоге суд ужесточил наказание, назначив одному осужденному 4 года реального лишения свободы со штрафом 1,2 млн рублей, второму — 3 года и штраф 1,1 млн рублей. Отбывать наказание они должны в колонии общего режима. Ущерб от преступления они возместили.

По данным «РБК-Пермь», Фукалов был взят под стражу в зале суда — ему назначили 3 года. Шамшурин был объявлен в розыск, он не явился на оглашение приговора.

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#Медицина в Прикамье#Пермь#Мошенничество
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