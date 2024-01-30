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Суд вынес приговор пермяку, который сделал непристойное предложение потерпевшей

Суд вынес приговор пермяку, который сделал непристойное предложение потерпевшей

30 января 2024, 03:15
Фото: пресс-служба МВД
Мужчина провел в колониях более 15 лет.

В Перми осудили мужчину 1984 года рождения, который сделал пермячке непристойное предложение. В пресс-службе полиции уточнили, что потерпевшая — жительница квартиры на первом этаже по улице Чкалова.

Преступник забрал телефон с подоконника, порвав москитную сетку на окне. Он пообещал вернуть ей гаджет, если она согласится на некое предложение, но потерпевшая отказалась — злоумышленник ушел.

Позже его задержали, им оказался мужчина, который был в колониях более 15 лет. В тот же день он совершил еще одно преступление — залез через открытой окно в другую квартиру. Он попытался снять сережки со спящей хозяйки жилья, но она проснулась. Преступник сбежал, прихватив телефон, лежащий на столе.

В итоге суд приговорил его к 3 годам и 6 месяцам лишения свободы в колонии строгого режима. Приговор уже вступил в законную силу.

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#Происшествия#Суд#Пермь#Преступление#Кража
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