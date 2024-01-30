Суд вынес приговор пермяку, который сделал непристойное предложение потерпевшей

Позже его задержали, им оказался мужчина, который был в колониях более 15 лет. В тот же день он совершил еще одно преступление — залез через открытой окно в другую квартиру. Он попытался снять сережки со спящей хозяйки жилья, но она проснулась. Преступник сбежал, прихватив телефон, лежащий на столе.