Цена третьего моста через Каму снизилась на полмиллиарда

В декабре 2023 года озвучивалась стоимость нового моста в 65,5 млрд рублей, его планируется построить через заключение концессионного соглашения. Проезд по мосту сделают платным. Помимо самого сооружения, подрядчик должен будет отремонтировать дороги и развязки на подъезде к нему — от примыкания ул. Луначарского к пересечению улиц Екатерининской и Плеханова на левом берегу до пересечения Спешилова — Якутская — Докучаева — дорога Дружбы на правом.