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Updated Сегодня, 15:15

Цена третьего моста через Каму снизилась на полмиллиарда

Цена третьего моста через Каму снизилась на полмиллиарда

30 января 2024, 15:14
Фото: пресс-служба минтранса Пермского края
Ранее озвучивалась стоимость реализации проекта в 65,5 миллиардов рублей.

Строительство третьего моста через Каму в Перми сейчас оценивается в 65 млрд рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональный минтранс.

«Согласно заключению Главгосэкспертизы стоимость проекта составляет 65 млрд рублей. В настоящее время правительство Пермского края привлекает источники финансирования, включая внебюджетные», — цитирует издание специалистов ведомства.

В декабре 2023 года озвучивалась стоимость нового моста в 65,5 млрд рублей, его планируется построить через заключение концессионного соглашения. Проезд по мосту сделают платным. Помимо самого сооружения, подрядчик должен будет отремонтировать дороги и развязки на подъезде к нему — от примыкания ул. Луначарского к пересечению улиц Екатерининской и Плеханова на левом берегу до пересечения Спешилова — Якутская — Докучаева — дорога Дружбы на правом.

Согласно Адресной инвестиционной программе Пермского края, на строительно-монтажные работы в 2025 году предусмотрено 1,36 млрд рублей, в 2026–2027 годах — по 1 млрд рублей. Завершить возведение моста планируется до 2030 года.

Третий мост через Каму соединит улицы Окулова и Борцов Революции, его пропускная способность будет около 40 тыс. автомобилей в сутки. Длина сооружения составит 899 м, площадь — 23,5 тыс. кв. м.

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#Экономика#Мост#Транспорт#Третий мост#Стоимость
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