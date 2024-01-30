В 2023 году госкомпании приобрели у самозанятых товаров и услуг на 7 млрд рублей

Как сообщил генеральный директор Корпорации МСП (КМСП) Александр Исаевич, которая отвечает за реализацию государственными компаниями 25% правительственной квоты на закупки у МСП и самозанятых, в 2023 году поставщиками стали почти 8 тыс. физлиц, выбравших режим налога на профессиональный доход. При этом годом ранее этот показатель был на уровне 4 500, пишет iz.ru.