В 2023 году госкомпании приобрели у самозанятых товаров и услуг на 7 млрд рублей

Posted Сегодня, 07:48
Published Сегодня, 07:48
Modified Сегодня, 07:48
Updated Сегодня, 07:48
Как сообщил генеральный директор Корпорации МСП (КМСП) Александр Исаевич, которая отвечает за реализацию государственными компаниями 25% правительственной квоты на закупки у МСП и самозанятых, в 2023 году поставщиками стали почти 8 тыс. физлиц, выбравших режим налога на профессиональный доход. При этом годом ранее этот показатель был на уровне 4 500, пишет iz.ru.
Глава КСМП добавил, что около 12,3 тыс. самозанятых граждан с 2019 по 2023 год заключили 23 тыс. договоров по 223-ФЗ на общую сумму 12,53 млрд рублей.
Наиболее востребованными в 2022 году в системе закупок крупнейших заказчиков у самозанятых стали вспомогательные услуги в области финансового посредничества и страхования — 1,32 млрд рублей, рекламные услуги и услуги по исследованию конъюнктуры рынка — 0,99 млрд, услуги в области творчества, искусства и развлечений — 0,56 млрд, профессиональные, научные и технические услуги — 0,51 млрд, телекоммуникационные услуги — 0,41 млрд рублей.
В то же время среднегодовой прирост отмечается на вспомогательные услуги, связанные с услугами финансового посредничества и страхования — в 1272 раза, услуги профессиональные, научные и технические — в 7,5 раза, услуги в области творчества, искусства и развлечений — в 2,6 раза, телеком-услуги — в 2,5 раза.
«Распространение специальной 25% квоты на закупки у МСП на самозанятых упростило для них процедуры участия в закупках госкомпаний по 223-ФЗ. Благодаря этому несколько лет подряд увеличивается количество самозанятых среди поставщиков крупнейших заказчиков», — рассказал Александр Исаевич.
Александр Исаевич также указал, что для того чтобы как можно больше самозанятых становились поставщиками государственных компаний, регулярно проводятся специальные семинары, где доводится информация обо всех аспектах участия в закупках.
Наибольшую активность среди регионов по объемам закупок у самозанятых в прошлом году проявили: Москва — 1,82 млрд рублей, Краснодарский край — 0,7 млрд и Московская область — 0,59 млрд, Санкт-Петербург и Курская область — по 0,31 млрд и 0,29 млрд рублей соответственно.