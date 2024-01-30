В 2024 году в Перми снесут около 120 аварийных домов. Но каких именно — неизвестно

Posted Сегодня, 12:41
Published Сегодня, 12:41
Modified Сегодня, 12:43
Updated Сегодня, 12:43
В течение 2024 года планируется снести порядка 120 аварийных домов, сообщили корреспонденту Properm.ru в пресс-службе администрации Перми. Перечня домов еще нет — он уточняется и дополняется в течение года.
«За 2023 год по разным программам было снесено 82 аварийных дома, а с начала 2024 года — 10 домов», — отметили в городском департаменте жилищно-коммунального хозяйства. На вопрос, можно ли будет ознакомиться с перечнем зданий, определенных под снос, в мэрии города сказали, что «в течение года он уточняется и видоизменяется, так что списка не будет».
Напомним, в декабре прошлого года сообщалось, что рабочую группу по сносу аварийных зданий возглавит начальник департамента ЖКХ Перми Станислав Баскаков. Однако он покинул мэрию в середине января.