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Published Сегодня, 12:41

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Updated Сегодня, 12:43

В 2024 году в Перми снесут около 120 аварийных домов. Но каких именно — неизвестно

В 2024 году в Перми снесут около 120 аварийных домов. Но каких именно — неизвестно

30 января 2024, 12:41
Фото: 1MI
С начала 2024 года было снесено порядка 10 аварийных зданий.

В течение 2024 года планируется снести порядка 120 аварийных домов, сообщили корреспонденту Properm.ru в пресс-службе администрации Перми. Перечня домов еще нет — он уточняется и дополняется в течение года.

«За 2023 год по разным программам было снесено 82 аварийных дома, а с начала 2024 года — 10 домов», — отметили в городском департаменте жилищно-коммунального хозяйства. На вопрос, можно ли будет ознакомиться с перечнем зданий, определенных под снос, в мэрии города сказали, что «в течение года он уточняется и видоизменяется, так что списка не будет».

Напомним, в декабре прошлого года сообщалось, что рабочую группу по сносу аварийных зданий возглавит начальник департамента ЖКХ Перми Станислав Баскаков. Однако он покинул мэрию в середине января.

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#Пермь#Аварийные дома#Снос домов
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