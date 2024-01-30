В белом пальто с кровавым подбоем: рецензия на фильм «Мастер и Маргарита»

Меняя мотивы романа на новые, странные и неработающие, создатели фильма сильно вредят фильму. Мастер у Булгакова и так прописан, как довольно высокомерный персонаж, а в фильме это доведено до абсолюта, так, что герой Цыганова выглядит совсем уж каким-то «нитакусей», страдающим от непонимающего общества, — только белого пальто не хватает бедолаге для полного комплекта. Выручает лишь фирменная интеллигентность и сдержанность артиста. Иначе бы этот Мастер выглядел как капризный засранец, которого все обижают. А обижают его власть и государство, которое ничем, кроме как глумлением над творческой интеллигенцией, не занято. Понятно, откуда такой посыл у современной российской интеллигенции, но на «Мастер и Маргариту» это натягивается как сова на глобус.