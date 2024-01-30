В белом пальто с кровавым подбоем: рецензия на фильм «Мастер и Маргарита»

Posted Сегодня, 10:09
Published Сегодня, 10:09
Modified Сегодня, 10:11
Updated Сегодня, 10:11
Новая экранизация романа Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита» — это не экранизация романа «Мастер и Маргарита». Это, скорее, история его создания и, соответственно, одно большое рассуждение о любви и творчестве. Причем на реальных событиях из жизни автора. Местами намеки на Михаила Афанасьевича Булгакова, его сложные отношения с советской властью и критикой, а также на то, как шла долгая работа над романом, настолько жирные, что аж с экрана капает. Евгений Цыганов даже одет и причесан, как Булгаков на известных фотографиях.
Цыганов играет некоего советского писателя примерно 1930-х годов, которому в театре зарубают постановку его пьесы про Понтия Пилата. Писателя всячески шельмует критика за невосторженный образ мысли, а каждый друг после такого оказывается вдруг…
Растерянный Мастер, живущий в уютном цоколе на Арбате, почти приуныл, но, встретив случайно свою любовь — прекрасную Маргариту (Юлия Снигирь), обретает с ее помощью силы жить и писать новый роман, сюжет которого ему подсказал один случайный немецкий профессор (Аугуст Диль). Так пьеса встраивается в роман, а события и люди из жизни писателя становятся частью книги. А Маргарита и иностранец становятся своеобразными редакторами рукописи.
Поэтому собеседник-иностранец в фантазиях Мастера обращается в Воланда (тут фильм почти следует за теорией, что именно дьявол надиктовал Мастеру роман), молоденькая актриса Галла (Полина Ауг) превращается в вампиршу Геллу, дворовый котище (мейн-кун Кеша) оказывается тем самым Бегемотом, а почти «голая вечеринка» советской творческой элитки в «нехорошей квартирке» Степы Лиходеева (Марат Башаров, позвать на роль директора варьете ведущего «Битвы экстрасенсов» — красивый ход) становится прообразом бала сатаны. А все предатели и негодяи в романе получают возмездие не столько от дьявола и его свиты, сколько от авторского произвола.
Реальный мир писателя и мир его романа переплетаются до степени смешения. Разделение миров подчеркнуто потрясающе сделанным визуалом картины. Реальный мир выглядит как тесная Москва, забитая стройками, потому что она занята только возведением будущих грандиозных зданий сталинского периода. Лишь иногда в этом городе возникают островки арт-деко в виде ресторана «Грибоедов». В вымышленном мире романа все грандиозные здания уже стоят. Тут и упакованные в мрамор «Патриаршие пруды имени К. Маркса» и даже циклопический Дворец советов со статуей Ленина, вокруг головы которого летает голая Маргарита.
Это безумно красиво, хотя зачем-то показывает советский конструктивизм — самую передовую архитектуру своего времени и безусловное сокровище нашей страны — как нечто темное и мрачное, как еще одно средство унижения человека в тоталитарном обществе, которое давит на героев и не должно существовать. Поэтому в финале Бегемот взрывает все эти здания. И это счастливый конец! Ведь трагически закончившаяся в одной реальности история великой любви счастливо продолжается в другой. В итоге, творчество и любовь побеждают всё: предательство, смерть, конструктивизм и даже психиатрическое лечение.
Фильм сосредоточивается именно на любовной части романа, а своими размышлениями о природе и назначении творчества постоянно отсылает к жизни Булгакова. Всё это режиссеру Михаилу Локшину и сценаристу Роману Кантору, и правда, удалось хорошо реализовать — трогательно, лирично и проникновенно. Наверняка, этому серьезно помогло то, что Евгений Цыганов и Юлия Снигирь — настоящая влюбленная пара. Химия между ними тащит… простите, спасает весь фильм.
Вынести на передний план пусть и важнейшую, но слабее всего прописанную линию романа было смелым шагом, и это сработало. Но из-за сосредоточенности на любви и из-за постоянных отсылок к биографии Булгакова обваливается всё остальное, что было в книге. Точнее, ничего больше и не остается. Ради серьезно прописанной истории любви и довольно поверхностных рассуждений о силе искусства и судьбе художника кинематографисты всё остальное поделили на ноль, не выкинув, правда, окончательно.
Важнейшая тема борьбы с мещанством жителей молодой социалистической республики (а не с советской властью, как могло показать многим), которой занималась почти вся советская литература 1930-х, в экранизации отсутствует. По этой части достанется лишь паре человек, нагадивших Мастеру. Поэтому свита Воланда остается без дела, места для проказ им не оставили, они просто присутствуют.
Больше всего экранного времени, как ни странно, у Геллы, которая у Полины Ауг получилась настоящей мистической и роковой женщиной. Юрий Колокольников отлично подходит на роль Коровьева, а Алексей Розин убедительно корчит харю в роли Азазелло, но в фильме этих персонажей почти нет. Как и кота Бегемота (он тоже тут для галочки) и мема про примус. Да что кот, тут самому Воланду почти нечего делать, хотя Аугуст Диль хорош в роли злодея-трикстера и обаятелен в роли заезжего профессора.
Получается дико смешная вещь — фильму оказались не нужны важнейшие эпизоды романа, вроде сеанса черной магии и даже бала сатаны! Да, тут есть сцены, без которых «Мастер и Маргарита» непредставимы, но все они затянуты, смотрятся дежурно — так, словно их сняли только потому, что они должны быть. Но зачем и почему они должны быть, режиссер и сценарист не понимают.
Меняя мотивы романа на новые, странные и неработающие, создатели фильма сильно вредят фильму. Мастер у Булгакова и так прописан, как довольно высокомерный персонаж, а в фильме это доведено до абсолюта, так, что герой Цыганова выглядит совсем уж каким-то «нитакусей», страдающим от непонимающего общества, — только белого пальто не хватает бедолаге для полного комплекта. Выручает лишь фирменная интеллигентность и сдержанность артиста. Иначе бы этот Мастер выглядел как капризный засранец, которого все обижают. А обижают его власть и государство, которое ничем, кроме как глумлением над творческой интеллигенцией, не занято. Понятно, откуда такой посыл у современной российской интеллигенции, но на «Мастер и Маргариту» это натягивается как сова на глобус.
Исчезла из фильма еще одна важнейшая для произведений Булгакова вещь — юмор и остроумие. В этой псевдоэкранизации есть лишь несколько крылатых фраз из книги, брошенных невпопад, и пара своих шуток, и то дурацких. Не сомневаюсь, что придумавшему «Патриаршие пруды имени К. Маркса» эта тупейшая шутка кажется очень смешной, но от булгаковского остроумия она далека так же, как мы от построения коммунизма.
В связи с отсутствием юмора в фильм пробралось то, чего и в помине не было в романе, — пафос. Дичайший пафос в паре с дутой серьезностью неоправданно давят на зрителя. А это никогда не служит на пользу восприятию.
Вот и выходит, что вместо экранизации великого романа нам подсунули просто яркую и эффектную историю о силе любви и искусства. Превращение серьезного повествования в красивую мелодраму, с пафосным сюжетиком второй свежести, вряд ли можно считать полноценной экранизацией. Да, это можно смотреть, и даже получать удовольствие, потому что наши, наконец, научились делать зрелище. Но всё это такая же недолговечная фальшивка, как те платья, что раздавала свита дьявола на сеансе черной магии.