В Березниках будут судить мужчину за повторную дискредитацию ВС РФ — ему грозит срок

Posted Сегодня, 04:27
Published Сегодня, 04:27
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Updated Сегодня, 04:29
В Березниковский городской суд поступило дело Андрея Митрофанова из Березников. На мужчину возбудили уголовное дело о повторной дискредитации ВС РФ — шесть эпизодов. По данным картотеки суда, дело поступило 12 января. Судебное заседание назначено на 2 февраля.
Уголовное дело за дискредитацию было возбуждено еще 10 мая 2023 года. 19 мая его объявили в федеральный розыск, 25 июля — задержали. Изначально Митрофанов находился под домашним арестом, но нарушил эту меру пресечения, его отправили в СИЗО.
Уголовное дело о дискредитации армии могут возбудить в случае, если ранее человек был осужден по административной статье за то же преступление, но повторил его в течение года.
За это преступление грозит штраф 100-300 тыс. рублей, до 3 лет принудительных работ, арест на срок от 4 до 6 месяцев, либо реальное лишение свободы на срок до 5 лет.