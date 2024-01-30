В Госдуме предложили запретить тактильные квесты

Posted Сегодня, 14:29
Published Сегодня, 14:29
Modified Сегодня, 14:30
Updated Сегодня, 14:30
Недавно в Москве школьнику потребовалась медицинская помощь после участия в хоррор-квесте. СМИ сообщили, что актеры перегнули палку с запугиванием и слишком грубо обращались с ребенком. Утром он проснулся с многочисленными синяками, ушибами грудной клетки и защемленным нервом в пояснице, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».
Хотя семья заявляет, что юноша страдает от низкого уровня тромбоцитов и синяки могут возникать после несильных ударов, это не оправдание для случившегося, считает Колунов.
Депутат утверждает, что организаторы квеста пытаются свалить всю вину на подростка. Но как после такой игры, где участников просто пугают и касаются, можно получить серьезные травмы? Вина актеров очевидна, их жестокость и перегиб неоспоримы.
Колунов считает, что такая ситуация может повториться и в будущем, поэтому необходимо предпринять определенные меры. Он предлагает запретить жестокие квесты такого формата. Пугать людей можно без физического насилия, достаточно разработать интересный сценарий, создать подходящую атмосферу с помощью костюмов и музыки. Насилие быть не должно! Люди не должны платить за свои травмы.
Кроме того, Колунов считает необходимым ввести строгий контроль за актерами в таких организациях.