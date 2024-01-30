В Госдуме предложили запретить тактильные квесты

Колунов считает, что такая ситуация может повториться и в будущем, поэтому необходимо предпринять определенные меры. Он предлагает запретить жестокие квесты такого формата. Пугать людей можно без физического насилия, достаточно разработать интересный сценарий, создать подходящую атмосферу с помощью костюмов и музыки. Насилие быть не должно! Люди не должны платить за свои травмы.