В Лысьве прокуратура добилась возвращения средств за некачественный ремонт дома

В одном из домов в Лысьве, находящемся в управлении ТСЖ, был произведен капитальный ремонт за счет средств спецсчета собственников жилья. В ходе проверки выяснилось, что подрядчиком допущены отступления от проектно-сметной документации, а фактический объем работ не соответствовал подписанным приемочным актам. Несмотря на это, председатель ТСЖ ничего не сделал для понуждения подрядчика выполнить в полном объеме взятые на себя обязательства. Также он не пытался вернуть деньги жильцов.