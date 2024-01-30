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В Лысьве прокуратура добилась возвращения средств за некачественный ремонт дома

В Лысьве прокуратура добилась возвращения средств за некачественный ремонт дома

30 января 2024, 19:01
Фото: 1MI
Со счета дома были оплачены работы, которые не проводились.

Лысьвенская городская прокуратура добилась возвращения средств на спецсчет дома. До этого деньги потратили на не проведённый ремонт, сообщают в пресс-службе прокуратуры.

В одном из домов в Лысьве, находящемся в управлении ТСЖ, был произведен капитальный ремонт за счет средств спецсчета собственников жилья. В ходе проверки выяснилось, что подрядчиком допущены отступления от проектно-сметной документации, а фактический объем работ не соответствовал подписанным приемочным актам. Несмотря на это, председатель ТСЖ ничего не сделал для понуждения подрядчика выполнить в полном объеме взятые на себя обязательства. Также он не пытался вернуть деньги жильцов.

По итогам проверки прокурором председателю внесено представление, по результатам рассмотрения которого на специальный счет собственников жилья подрядной организацией возвращена стоимость невыполненных работ. К дисциплинарной ответственности привлечено четыре должностных лица.

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#Коммунальный рай#Экономика#Лысьва#Прокуратура#Ремонт#Капитальный ремонт
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