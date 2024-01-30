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В Пермском крае скончался заслуженный учитель Георгий Одинцов

В Пермском крае скончался заслуженный учитель Георгий Одинцов

30 января 2024, 07:02
Фото: vk.com/krasnokrug / 1MI
Прощание с учителем состоится в эту среду.

В Краснокамске скончался заслуженный учитель и почетный гражданин Краснокамска Георгий Одинцов. Его не стало 29 января. В администрации Краснокамского округа отмечают, что Одинцов родился в Кировской области, педагогическую деятельность начал в Казахской ССР. В Краснокамск переехал в 1980 году.

Он много лет работал учителем химии в средней школе №1, разработал сборник задачи авторский курс по органической химии.

Звание «Заслуженный учитель школы РФ» получил в 1993 году, звание «Почетный гражданин города Краснокамск» за весомый вклад в сфере образования и воспитание молодежи Одинцов получил в 2006 году.

Прощание с учителем пройдет 1 февраля, информации о времени и месте пока нет.

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#Пермь#Краснокамск#Школа#Учитель
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