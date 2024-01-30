В Пермском крае скончался заслуженный учитель Георгий Одинцов

В Краснокамске скончался заслуженный учитель и почетный гражданин Краснокамска Георгий Одинцов. Его не стало 29 января. В администрации Краснокамского округа отмечают, что Одинцов родился в Кировской области, педагогическую деятельность начал в Казахской ССР. В Краснокамск переехал в 1980 году.