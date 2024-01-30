В Пермском крае скончался заслуженный учитель Георгий Одинцов

Posted Сегодня, 07:02
Published Сегодня, 07:02
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В Краснокамске скончался заслуженный учитель и почетный гражданин Краснокамска Георгий Одинцов. Его не стало 29 января. В администрации Краснокамского округа отмечают, что Одинцов родился в Кировской области, педагогическую деятельность начал в Казахской ССР. В Краснокамск переехал в 1980 году.
Он много лет работал учителем химии в средней школе №1, разработал сборник задачи авторский курс по органической химии.
Звание «Заслуженный учитель школы РФ» получил в 1993 году, звание «Почетный гражданин города Краснокамск» за весомый вклад в сфере образования и воспитание молодежи Одинцов получил в 2006 году.
Прощание с учителем пройдет 1 февраля, информации о времени и месте пока нет.