В Прикамье лжесотрудники пожарных служб обманывали пенсионеров на круглые суммы

Posted Сегодня, 06:46
Published Сегодня, 06:46
Modified Сегодня, 06:48
Updated Сегодня, 06:48
В Пермском крае лжесотрудники пожарно-технических служб обманывали пенсионеров на круглые суммы. В период с октября по ноябрь прошлого года аферисты имитировали проверку электрооборудования, убеждая пожилых граждан в необходимости срочной замены проводки или установки противопожарных розеток. Мошенники демонстрировали неисправность выключателей и розеток, которые могли стать причиной замыкания и пожара, сообщает пресс-служба краевого ГУ МВД.
Мошенники продавали товар за 5-20 тыс. рублей, при этом на рынке он стоит 500 рублей. Обманутые граждане соглашались на чудодейственный «ремонт» и на замену оборудования с якобы встроенным огнетушителем. Известно о четырех жителях Прикамья, попавшихся на уловку аферистов.
На данный момент сотрудники отдела МВД устанавливают потерпевших от действий жуликов. В ходе следствия были задержаны трое участников преступной группы. Ими оказались жители Кунгура в возрасте от 22 до 24 лет. Отмечается, что один из них был ранее судим за имущественные преступления.
В отношении пермяков избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ (мошенничество в значительном размере). По мнению правоохранительных служб, не все потерпевшие написали заявления.