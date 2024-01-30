В Прикамье лжесотрудники пожарных служб обманывали пенсионеров на круглые суммы

На данный момент сотрудники отдела МВД устанавливают потерпевших от действий жуликов. В ходе следствия были задержаны трое участников преступной группы. Ими оказались жители Кунгура в возрасте от 22 до 24 лет. Отмечается, что один из них был ранее судим за имущественные преступления.