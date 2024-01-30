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Габриэл Лопес и Натан Фернандес

В труппе Пермского театра оперы и балета будут выступать танцовщики из Бразилии

30 января 2024, 08:07
Фото: пресс-служба Пермского театра оперы и балета
Габриэл Лопес и Натан Фернандес

С февраля в пермской опере будут выступать танцовщики из Бразилии

Один из них уже выступал в пермском балете в 2018–2020 годах.

В Пермском театре опера и балета появились новые артисты из Бразилии. С февраля в статусе премьера на сцене театра будет выступать Габриэл Лопес, в качестве солиста — Натан Фернандес.

Габриэл Лопес в 2018 году ярко заявил о себе на конкурсе «Арабеск» и получил приглашение Алексея Мирошниченко присоединиться к труппе пермской оперы в качестве премьера. В период с 2018 по 2020 годы артист станцевал в Перми главные партии в балетах «Лебединое озеро» (принц Зигфрид), «Щелкунчик», «Золушка» (Франсуа Ренар), «Шахерезада» (Мохаммед Реза-шах Пехлеви) и других. Габриэл Лопес был номинирован на театральную премию «Золотая Маска» за партию Солора в «Баядерке». Сезон 2022/23 артист работал премьером Dance Alive National Ballet штата Флорида, США.

В пресс-службе пермского театра оперы и балета также рассказали, что Натан Фернандес начал творческую карьеру в том же Dance Alive National Ballet. Он является лауреатом международных конкурсов. В репертуаре Фернандеса — Базиль («Дон Кихот»), Али («Корсар»), а также главные и сольные партии в балетах «Щелкунчик» и «Лебединое озеро».

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#Общество#Пермь#Театр оперы и балета#Культура#Искусство#Балет
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