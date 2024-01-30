В труппе Пермского театра оперы и балета будут выступать танцовщики из Бразилии

Габриэл Лопес в 2018 году ярко заявил о себе на конкурсе «Арабеск» и получил приглашение Алексея Мирошниченко присоединиться к труппе пермской оперы в качестве премьера. В период с 2018 по 2020 годы артист станцевал в Перми главные партии в балетах «Лебединое озеро» (принц Зигфрид), «Щелкунчик», «Золушка» (Франсуа Ренар), «Шахерезада» (Мохаммед Реза-шах Пехлеви) и других. Габриэл Лопес был номинирован на театральную премию «Золотая Маска» за партию Солора в «Баядерке». Сезон 2022/23 артист работал премьером Dance Alive National Ballet штата Флорида, США.