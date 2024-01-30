В Юрле браконьер незаконно застрелил лося

Обвиняемый в ноябре 2023 года в лесу на территории Юрлинского муниципального округа застрелил лося. Отметим, что сделал он это, не имея разрешительных документов. Ущерб, причиненный охотничьим ресурсам, составил свыше 80 тыс. рублей, который впоследствии мужчина возместил в полном объеме.