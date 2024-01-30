В Юрле браконьер незаконно застрелил лося

Posted Сегодня, 13:56
Published Сегодня, 13:56
Modified Сегодня, 13:56
Updated Сегодня, 13:56
Прокуратура Юрлинского района утвердила обвинительный акт по уголовному делу в отношении местного жителя. Он обвиняется в браконьерстве, сообщает пресс-служба ведомства.
Обвиняемый в ноябре 2023 года в лесу на территории Юрлинского муниципального округа застрелил лося. Отметим, что сделал он это, не имея разрешительных документов. Ущерб, причиненный охотничьим ресурсам, составил свыше 80 тыс. рублей, который впоследствии мужчина возместил в полном объеме.
Возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 1 ст. 258 УК РФ (незаконная охота с причинением крупного ущерба). Оно направлено мировому судье судебного участка №3 Кудымкарского судебного района для рассмотрения по существу.