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Posted Сегодня, 13:56

Published Сегодня, 13:56

Modified Сегодня, 13:56

Updated Сегодня, 13:56

В Юрле браконьер незаконно застрелил лося

В Юрле браконьер незаконно застрелил лося

30 января 2024, 13:56
Фото: 1MI
Дело передано в суд.

Прокуратура Юрлинского района утвердила обвинительный акт по уголовному делу в отношении местного жителя. Он обвиняется в браконьерстве, сообщает пресс-служба ведомства.

Обвиняемый в ноябре 2023 года в лесу на территории Юрлинского муниципального округа застрелил лося. Отметим, что сделал он это, не имея разрешительных документов. Ущерб, причиненный охотничьим ресурсам, составил свыше 80 тыс. рублей, который впоследствии мужчина возместил в полном объеме.

Возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 1 ст. 258 УК РФ (незаконная охота с причинением крупного ущерба). Оно направлено мировому судье судебного участка №3 Кудымкарского судебного района для рассмотрения по существу.

#Общество#Суд#Криминал#Браконьеры#Прокуратура#Браконьерство#Браконьер
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