Posted Сегодня, 08:28
Published Сегодня, 08:28
Modified Сегодня, 08:30
Updated Сегодня, 08:30
Возбуждено уголовное дело по факту избиения подростка в Березниках. Инцидент произошел вечером 28 января. В полицию поступило сообщение от местной жительницы об избиении ее 16-летнего сына. Мать ребенка выложила пост в соцсети, в котором рассказала, что неизвестный напал на мальчика и угрожал ему отрезать голову. Прохожему не понравилось, что куртка ребенка была расстегнута.
Следственными органами СУ СК по Пермскому краю по поручению главы следкома РФ Александра Бастрыкина возбуждено уголовное дело по ст. 116 УК РФ (побои). На данный момент следственным отделом по городу Березники проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление обстоятельств, сбор и закрепление доказательственной базы, сообщает пресс-служба СУ СК Прикамья.
«По данным следствия, 28 января 2024 года в вечернее время возле магазина, расположенного по ул. Юбилейная г. Березники мужчина из хулиганских побуждений подверг избиению несовершеннолетнего 2007 года рождения», — рассказало ведомство в соцсети.