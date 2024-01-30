Возбуждено уголовное дело по факту избиения подростка в Березниках. Инцидент произошел вечером 28 января. В полицию поступило сообщение от местной жительницы об избиении ее 16-летнего сына. Мать ребенка выложила пост в соцсети, в котором рассказала, что неизвестный напал на мальчика и угрожал ему отрезать голову. Прохожему не понравилось, что куртка ребенка была расстегнута.