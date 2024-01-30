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Взял украшения с тумбочки. В Добрянке раскрыли похищение драгоценностей

Взял украшения с тумбочки. В Добрянке раскрыли похищение драгоценностей

30 января 2024, 06:37
Фото: 1MI
Сумма ущерба превысила 64 тысячи рублей.

Полицейские раскрыли похищение золотых украшений у жительницы Добрянки. Об этом сообщают в ГУ МВД по Пермскому краю.

В дежурную часть отдела МВД России по Добрянскому городскому округу обратилась 40-летняя местная жительница. Она сообщила, что из ее квартиры были похищены золотые украшения на сумму 64 тыс. рублей. Женщина пояснила, что на сутки уезжала в гости в другой город, а когда вернулась, обнаружила пропажу ювелирных изделий.

Полицейские установили подозреваемого. Им оказался 17-летний местный житель. Он гулял в компании приятелей и один из них предложил зайти в гости к его другу. Во время посиделок молодой человек отлучился позвонить в соседнюю комнату, где и заметил лежащие на тумбочке украшения. Сложив драгоценности в карман, он вернулся к компании, а вскоре покинул квартиру.

Похищенное имущество полицейские изъяли у подростка и вернули законной владелице.

Следствием территориального отдела полиции возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». Расследование продолжается.

#Происшествия#Общество#Криминал#Добрянка
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