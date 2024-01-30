Взял украшения с тумбочки. В Добрянке раскрыли похищение драгоценностей

Полицейские установили подозреваемого. Им оказался 17-летний местный житель. Он гулял в компании приятелей и один из них предложил зайти в гости к его другу. Во время посиделок молодой человек отлучился позвонить в соседнюю комнату, где и заметил лежащие на тумбочке украшения. Сложив драгоценности в карман, он вернулся к компании, а вскоре покинул квартиру.