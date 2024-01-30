За год жители Прикамья отправили на переработку 2,2 тысячи тонн полезных отходов

В Прикамье действует двухконтейнерный способ раздельного сбора. Дома достаточно отделять так называемые «мокрые» (смешанные) отходы от «сухих» фракций, пригодных к переработке. Смешанные отходы складируют в зеленые контейнеры для ТКО, а «сухие» — в специальные оранжевые контейнеры для раздельного сбора. На каждом оранжевом контейнере для вторсырья есть памятка с перечислением видов отходов, которые жители могут сдать на переработку. Это стекло, бумага и картон, пластик, пленка, алюминиевые банки и другие виды металлов. «Сухие» отходы не попадают на полигон, их везут только на сортировочные линии, где разделяют на отдельные полезные фракции и отправляют на переработку для производства новой продукции.