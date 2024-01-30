За год жители Прикамья отправили на переработку 2,2 тысячи тонн полезных отходов

Posted Сегодня, 05:55
Published Сегодня, 05:55
Modified Сегодня, 05:55
Updated Сегодня, 05:55
В 2023 году жители Перми и муниципалитетов края отправили на обработку порядка 2,2 тыс. тонн полезных отходов. Такие итоги озвучил региональный оператор «ПРО ТКО».
За минувший год сдано почти в два раза больше, чем в 2022 году. Тогда жители региона в рамках пилотного проекта регоператора сдали на обработку 1,3 тыс. тонн пластика, макулатуры, стекла, металлической пищевой тары и флаконов.
После сортировки все «полезные» отходы отправляются на переработку. В крае сегодня действуют пять мусоросортировочных линий — в с. Лобаново Пермского округа, Кудымкаре, Чайковском, Краснокамске и Лысьве. В этом году планируется ввод еще двух объектов обработки ТКО — в Березниках и Осе. Это позволит увеличить мощности по обработке ТКО в Прикамье на 95 тыс. тонн.
В Прикамье действует двухконтейнерный способ раздельного сбора. Дома достаточно отделять так называемые «мокрые» (смешанные) отходы от «сухих» фракций, пригодных к переработке. Смешанные отходы складируют в зеленые контейнеры для ТКО, а «сухие» — в специальные оранжевые контейнеры для раздельного сбора. На каждом оранжевом контейнере для вторсырья есть памятка с перечислением видов отходов, которые жители могут сдать на переработку. Это стекло, бумага и картон, пластик, пленка, алюминиевые банки и другие виды металлов. «Сухие» отходы не попадают на полигон, их везут только на сортировочные линии, где разделяют на отдельные полезные фракции и отправляют на переработку для производства новой продукции.