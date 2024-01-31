Адвокат блогера Косенко заявил, что не знает о долгах подзащитного

Видео, в котором блогер Сергей Косенко бросает своего новорожденного сына в сугроб, вызвало шквал негодования. Однако, как сообщает Telegram-канал Shot, у Косенко также есть непогашенные налоговые обязательства на сумму в четыре миллиона рублей, пишет 360tv.ru.