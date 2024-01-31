Адвокат блогера Косенко заявил, что не знает о долгах подзащитного

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Видео, в котором блогер Сергей Косенко бросает своего новорожденного сына в сугроб, вызвало шквал негодования. Однако, как сообщает Telegram-канал Shot, у Косенко также есть непогашенные налоговые обязательства на сумму в четыре миллиона рублей, пишет 360tv.ru.
По данным источника, у блогера есть две компании: «Продюсерский центр Сергея Косенко» и «Айти приложение», которая занимается разработкой программного обеспечения. Однако журналисты не указали, по каким именно видам деятельности возникла задолженность.
Согласно проведенному расследованию, Косенко начал привлекать зарубежных подписчиков, изменив свой псевдоним на Mister Thank You. Теперь он публикует видео, в которых раздает деньги прохожим на улицах. Блогер также заявил о намерении привлечь иностранные бренды для сотрудничества и рекламы.
Адвокат Косенко, Сергей Жорин, в комментарии для «360» заявил, что не имеет информации об накопленных долгах своего клиента. Он обещал проверить эту информацию и сообщить о результате позже.