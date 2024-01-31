Арбитражный суд признал незаконным завышение цен на газобетонные блоки компанией ПЗСП

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Published Сегодня, 10:42
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Сегодня, 31 января, Арбитражный суд Пермского края отказал АО «ПЗСП» в признании решения и предписания Пермского УФАС от 17 апреля 2023 года недействительными.
Ранее антимонопольная служба признала, что АО «Специализированный застройщик „ПЗСП“» и АО «Пермтрансжелезобетон» (ПТЖБ) заняли доминирующее положение на рынке первичной оптовой реализации газобетонных блоков в Прикамье. ПТЖБ был привлечен к иску ПЗСП в качестве третьего лица, следует из данных онлайн-картотеки арбитражных дел.
Около трех недель назад, 12 января, Арбитражный суд Пермского края отказал АО «ПТЖБ» в удовлетворении аналогичного требования о признании решения Пермского УФАС недействительным. Тогда в отделе маркетинга компании поясняли Properm.ru, что примут решение об обжаловании после его публикации судебного акта в полном объеме.
Пермское УФАС возбудило антимонопольные дела в отношении АО «СЗ „ПЗСП“» и АО «ПТЖБ» еще летом 2022 года. Поводом для этого стала динамика цен на газобетон: в период с конца 2021 по июнь 2022 года компании необоснованно увеличили прайсовую отпускную цену этого стройматериала почти в два раза: ПЗСП — с 4 320 рублей до 8 460 рублей за куб. м, а ПТЖБ — с 4 100 рублей до 8 500 рублей за куб. м соответственно.
Во время рассмотрения антимонопольных дел обе компании в прошлом году снизили необоснованно завышенные цены на газобетонные блоки. Однако теперь за нарушение антимонопольного законодательства им грозят штрафы в размере от 300 тыс. до 1 млн рублей.