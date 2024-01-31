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Суд признал незаконным завышение цен на газобетонный блоки компанией ПЗСП

Арбитражный суд признал незаконным завышение цен на газобетонные блоки компанией ПЗСП

31 января 2024, 10:42
Фото: vk.com/td_pzsp

Суд признал незаконным завышение цен на газобетонный блоки компанией ПЗСП

Компания не смогла оспорить предписание Пермского УФАС. Теперь ей грозит штраф.
Сюжет
Уфас

Сегодня, 31 января, Арбитражный суд Пермского края отказал АО «ПЗСП» в признании решения и предписания Пермского УФАС от 17 апреля 2023 года недействительными.

Ранее антимонопольная служба признала, что АО «Специализированный застройщик „ПЗСП“» и АО «Пермтрансжелезобетон» (ПТЖБ) заняли доминирующее положение на рынке первичной оптовой реализации газобетонных блоков в Прикамье. ПТЖБ был привлечен к иску ПЗСП в качестве третьего лица, следует из данных онлайн-картотеки арбитражных дел.

Около трех недель назад, 12 января, Арбитражный суд Пермского края отказал АО «ПТЖБ» в удовлетворении аналогичного требования о признании решения Пермского УФАС недействительным. Тогда в отделе маркетинга компании поясняли Properm.ru, что примут решение об обжаловании после его публикации судебного акта в полном объеме.

Пермское УФАС возбудило антимонопольные дела в отношении АО «СЗ „ПЗСП“» и АО «ПТЖБ» еще летом 2022 года. Поводом для этого стала динамика цен на газобетон: в период с конца 2021 по июнь 2022 года компании необоснованно увеличили прайсовую отпускную цену этого стройматериала почти в два раза: ПЗСП — с 4 320 рублей до 8 460 рублей за куб. м, а ПТЖБ — с 4 100 рублей до 8 500 рублей за куб. м соответственно.

Во время рассмотрения антимонопольных дел обе компании в прошлом году снизили необоснованно завышенные цены на газобетонные блоки. Однако теперь за нарушение антимонопольного законодательства им грозят штрафы в размере от 300 тыс. до 1 млн рублей.

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