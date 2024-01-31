Более 2 тысяч детей родились в Подмосковье благодаря ЭКО

Posted Сегодня, 17:02
Published Сегодня, 17:02
Modified Сегодня, 17:03
Updated Сегодня, 17:03
Женщины, проживающие в этом регионе, могут воспользоваться этой процедурой по полису обязательного медицинского страхования, если имеют соответствующие показания, пишет 360tv.ru.
Начиная с 2013 года, в Подмосковье активно применяются современные методы репродуктивных технологий, включая ЭКО и криоперенос. Процедуры проводятся бесплатно, что является важным фактором для жителей региона.
Отмечается, что в прошлом году благодаря использованию ЭКО на свет появилось более двух тысяч детей. Об этом сообщила Светлана Стригункова, первый заместитель председателя правительства Московской области.