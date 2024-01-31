Большой зал Филармонии открыл двери после ремонта. Смотрим, как красиво получилось!

Posted Сегодня, 13:17
Published Сегодня, 13:17
Modified Сегодня, 13:19
Updated Сегодня, 13:19
По поручению губернатора Пермского края Дмитрия Махонина проект реконструкции большого зала филармонии был включен в число приоритетных проектов краевой инфраструктурной программы «Пермь-300».
Павел Братчиков, главный инженер проекта «Корпорации развития Пермского края» и представители субподрядных организаций, с видимым удовольствием проводят нам, журналистам, экскурсию по обновленному залу филармонии. При входе еще ничего непонятно, вроде, все так же, как и было, даже деревянные перила лестниц те же, тяжелые, массивные, таких сейчас и не купишь нигде.
Именно поэтому, как выясняется, их и не заменили, а обновили, как и мраморную плитку на полу, как и частично плитку на фасаде. Зал филармонии является объектом историко-культурного наследия, фасад, холл, потолок в здании являются объектами охраны, необходимо было максимально сохранить всё, как было изначально. Для того, чтобы решить эти и другие задачи, была проведена масштабная комплексная экспертиза. Результаты экспертизы проектировщики использовали при создании проекта, который воплощали в жизнь строители: полы меняли, конструкции усиливали, плитку реставрировали.
В итоге добились вау-эффекта. Обновленный холл большого зала филармонии, вроде, тот же, но другой. Новые светильники добавляют помещению торжественности и объема.
«Задача была сложная — „реализовать проект по приспособлению объекта культурного наследия для современного использования“, если проще — реконструировать большой концертный зал в филармонии. Мы с задачей справились», — рассказывает Павел Братчиков. В мае 2022 года началась реконструкция объекта культурного наследия.
Отремонтированы гардероб и туалеты. В новом кафе в цокольном этаже — современный эко-дизайн: светильники, деревянные украшения потолков, уютные диванчики. Полностью заменены все инженерные коммуникации, вытяжки, системы пожаротушения, видеонаблюдения. Здание теперь полностью приспособлено для маломобильных групп населения, везде есть подъемники, специальные резиновые накладки на полу, таблички для слабовидящих людей.
На втором этаже также появилась лаундж-зона, зона, где можно перекусить, выпить кофе, пообщаться. Раньше такой уютной территории здесь не было. Ее можно использовать для проведения самых разных мероприятий, выставок, наверное, даже бракосочетаний.
Теперь из гардеробов, кафе и холла перемещаемся в зал. «Один из лучших залов в стране», по словам Павла Братчикова. Общая площадь сцены увеличилась со 190 до 290 квадратных метров, что даст возможность свободно размещаться симфоническим оркестрам.
«Особенностью объекта является то, что при его проектировании было выполнено компьютерное моделирование акустики зала с учетом параметров снижения шума, времени отражения и затухания звука, реверберации. Все современные параметры, которые есть, были учтены. Моделирование значительно повлияло на выбор материалов отделки и конструктивные решения зала», — с гордостью рассказывает Павел Братчиков.
В зрительном зале вся отделка была содрана до кирпича и фундамента, по сути зал строили заново, в том числе укрепляли строительные конструкции.
Ученые пермского политеха совместно со специалистами из Москвы разрабатывали решения, связанные с будущим звуком в зале.
«В Перми удалось получить одну из лучших концертных площадок в России, которая способна принимать как концерты классической, так и современной музыки за счет изменения геометрии сцены и специальных акустических ракушек, которые установлены, можно приспосабливать под любую музыку любых масштабов», — объясняет Павел Братчиков.
Полностью обновлена механика сцены, она стала в полтора раза больше, чтобы удобнее было выступать оркестрам и хорам с большими составами исполнителей. Смонтирована новая акустическая раковина — она сохраняет, распределяет и направляет звук к слушателю, делая его более насыщенным и четким. Для выступлений доступны два акустических режима — симфонический и театральный.
А еще под сценой прячутся два рояля, один из них новый, был куплен в рамках контракта на ремонт, это рояль Kawai, а старый Steinway отреставрировали. Оборудован подъемный механизм для рояля — внизу, под сценой, для правильного хранения инструмента предусмотрен климат-контроль.
В зале появились балконы и ложи, а сверху — специальное помещение для осветителей, звукорежиссеров. Установлено современное световое и звуковое оборудование.
В зале разместили новые удобные кресла, под каждым из них смонтирована система контроля температуры и влажности воздуха. Артисты филармонии уже высоко оценили качество звука, по их словам, материалы отделки еще «напитаются влажностью», пока звучание «суховатое» из-за того, что всё новое.
Кроме зала, КРПК отремонтировали подсобные помещения, гримерки. Гримерки тоже, по сути, построили заново, потому что отдельных комнат, с туалетом/душевой кабиной, возможностью телетрансляции, диваном, туалетным столиком, здесь не было раньше. Вход везде по магнитным карточкам, как в отелях.
Всего сделано десять гримерных комнат. Для усиления здания 1983 года постройки использовались специальные проектные решения: где-то ставили колонны, где-то заливали опалубку, делали каркас, подпорки.
В зале уже прошла торжественная церемония награждения работников культуры Пермского края с участием губернатора Дмитрия Махонина. Прошло мероприятие, посвященное открытию Года семьи в Пермском крае, с участием полномочного представителя Президента в ПФО Игоря Комарова.
Долгое время у филармонии не было своего концертного зала. На протяжении многих лет концерты Пермской филармонии проходили в зале бывшего дома Политпросвещения (ул. Сибирская), где выступали крупнейшие отечественные исполнители в жанрах вокальной и инструментальной музыки, а также в сфере литературного театра. Филармонии задействовала под свои концерты и другие сцены города: Дворцов культуры, театров, учебных заведений.
В декабре 2003 года открылся Зал камерной и органной музыки на Ленина, 51, основой которого является музыкальный духовой орган немецкой фирмы Glatter-Goetz Orgelbau GmbH на 40 регистров. Зал был перестроен из конференц-зала Законодательного собрания Пермской области. С 2007 года в оперативное управление Пермской филармонии перешёл большой зал культурно-делового центра (КДЦ). В Большом зале филармонии проводятся требующие высокого уровня концерты отечественных и зарубежных музыкантов, приехавших на гастроли, концерты крупных творческих коллективов.
Оценить улучшенную акустику и новый уровень комфорта можно будет 31 января. В этот день на новой сцене пройдет первый симфонический концерт Московского государственного академического симфонического оркестра, это часть программы Минкульта РФ «Всероссийские филармонические сезоны».
10 февраля Пермь с радостью встречает Академический симфонический оркестр Луганской филармонии. Дирижер — заслуженный деятель искусств Луганской Народной Республики Александр Щуров. Солирует заслуженная артистка России Екатерина Мечетина. Прозвучат сочинения Чайковского, Глинки, Мусоргского, Бородина, Хачатуряна.