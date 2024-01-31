Большой зал Филармонии открыл двери после ремонта. Смотрим, как красиво получилось!

Именно поэтому, как выясняется, их и не заменили, а обновили, как и мраморную плитку на полу, как и частично плитку на фасаде. Зал филармонии является объектом историко-культурного наследия, фасад, холл, потолок в здании являются объектами охраны, необходимо было максимально сохранить всё, как было изначально. Для того, чтобы решить эти и другие задачи, была проведена масштабная комплексная экспертиза. Результаты экспертизы проектировщики использовали при создании проекта, который воплощали в жизнь строители: полы меняли, конструкции усиливали, плитку реставрировали.