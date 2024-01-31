Буцаев: Более 50 художников включены в шорт-лист конкурса «Зеленый квадрат»

Posted Сегодня, 17:21
Published Сегодня, 17:21
Modified Сегодня, 17:21
Updated Сегодня, 17:21
Как сообщает newsnn.ru, художники из шорт-листа поедут в Крым, чтобы стать участниками образовательной программы Академии «Меганом» арт-кластера «Таврида».
Глава ППК «РЭО» Денис Буцаев рассказал, что на участие в конкурсе была подана 561 заявка. Из общего количества отобрали 53 эскиза и фотографии готовых работ. Большая часть представленных на конкурс работ изготовлены с использованием вторсырья и различных отходов, таких как разбитая посуда, старая электроника, упаковка тетрапак и пластик. Представленные арт-объекты затрагивают актуальные на сегодняшний день темы экономики замкнутого цикла, защиты животных, птиц и окружающей среды в целом.
Создатели самых запомнившихся проектов попадут на обучение в Академию «Меганом» арт-кластера «Таврида» в Крыму. Там они смогут воплотить в жизнь свои новые разработки или довести до полного завершения собственные концепты.
«Авторы посвятили свои произведения загрязнению водных объектов пластиком и воздуха вредными выбросами, сложности переработки различных видов отходов и даже космическому мусору. Поразительно, насколько творчески авторы подошли к созданию своих арт-объектов. Но это лишний раз доказывает, что искусство — один из мощнейших инструментов для пропаганды осознанного потребления и экологии», — оценил задумки участников конкурсного отбора PR-директор департамента коммуникаций Российского экологического оператора Дмитрий Бойко.
После «Тавриды» при содействии экспертного жюри планируется составить финальную экспозицию работ. Помимо этого, участники смогут показать свои проекты на различных площадках при участии РЭО.
Шорт-лист с именами финалистов размещен на сайте конкурса.
Академия творческих индустрий «Меганом» (проект арт-кластера «Таврида») — культурно-образовательный центр на территории крымской бухты Капсель.