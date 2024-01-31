Буцаев: Более 50 художников включены в шорт-лист конкурса «Зеленый квадрат»

Глава ППК «РЭО» Денис Буцаев рассказал, что на участие в конкурсе была подана 561 заявка. Из общего количества отобрали 53 эскиза и фотографии готовых работ. Большая часть представленных на конкурс работ изготовлены с использованием вторсырья и различных отходов, таких как разбитая посуда, старая электроника, упаковка тетрапак и пластик. Представленные арт-объекты затрагивают актуальные на сегодняшний день темы экономики замкнутого цикла, защиты животных, птиц и окружающей среды в целом.