Главный ледовый городок Перми вновь закроют

Posted Сегодня, 02:52
Published Сегодня, 02:52
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Главный ледовый городок в Перми вновь закроют. Причина остается неизменной — потепление. Пускать пермяков в «Лукоморье» на эспланаде не будут 31 января. В это время начнется оттепель. При такой погоде использовать ледовые объекты нельзя, отмечают в Пермской дирекции.
При этом точного срока открытия объекта нет. Это, вероятно, произойдет уже в четверг, если позволит погода. При этом риск очередного закрытия городка имеется в выходные, когда температура может подняться до -3…-2 градусов. Решение о закрытии объекта в выходные примут позже.
Городок закрывают не власти, а подрядчик, который отвечает за «Лукоморье». В это время проводятся восстановительные работы ледовых фигур и горок.