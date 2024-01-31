Главный ледовый городок Перми вновь закроют

При этом точного срока открытия объекта нет. Это, вероятно, произойдет уже в четверг, если позволит погода. При этом риск очередного закрытия городка имеется в выходные, когда температура может подняться до -3…-2 градусов. Решение о закрытии объекта в выходные примут позже.