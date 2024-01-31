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Published Сегодня, 02:52

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Updated Сегодня, 02:54

Главный ледовый городок Перми вновь закроют

Главный ледовый городок Перми вновь закроют

31 января 2024, 02:52
Фото: соцсети мэра Перми
Находиться в «Лукоморье» во время потепления небезопасно.

Главный ледовый городок в Перми вновь закроют. Причина остается неизменной — потепление. Пускать пермяков в «Лукоморье» на эспланаде не будут 31 января. В это время начнется оттепель. При такой погоде использовать ледовые объекты нельзя, отмечают в Пермской дирекции.

При этом точного срока открытия объекта нет. Это, вероятно, произойдет уже в четверг, если позволит погода. При этом риск очередного закрытия городка имеется в выходные, когда температура может подняться до -3…-2 градусов. Решение о закрытии объекта в выходные примут позже.

Городок закрывают не власти, а подрядчик, который отвечает за «Лукоморье». В это время проводятся восстановительные работы ледовых фигур и горок.

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#Пермь#Ледовый городок#Хэппи нью еар
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