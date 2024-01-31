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Updated Сегодня, 12:29

Исследования по изучению популяции тарантула проведут в Московской области

31 января 2024, 12:28
В текущем году Министерство экологии и природопользования Московской области проведет специальные научные исследования, чтобы изучить ситуацию с популяцией тарантулов южнорусских на территории региона, передает пресс-служба ведомства.

Тарантул южнорусский — это паук, который достигает длины до пяти сантиметров. Этот вид находится под угрозой исчезновения и значится в Красной книге Подмосковья, по словам министра экологии и природопользования Московской области Тихона Фирсова, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

«Эти пауки любят тепло и предпочитают лесостепные, степные и полупустынные зоны. В Подмосковье их последний раз наблюдали в середине 90-х годов, после чего встречи с ними не фиксировались», — отметил глава Минэкологии области.

Министр подчеркнул, что зоологические исследования помогут определить, все ли еще встречаются эти пауки на территории Московской области. В ведомстве призывают жителей региона быть бдительными и не уничтожать пауков, как бы страшными они ни казались.

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