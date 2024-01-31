Исследования по изучению популяции тарантула проведут в Московской области

Posted Сегодня, 12:28
Published Сегодня, 12:28
Modified Сегодня, 12:29
Updated Сегодня, 12:29
Тарантул южнорусский — это паук, который достигает длины до пяти сантиметров. Этот вид находится под угрозой исчезновения и значится в Красной книге Подмосковья, по словам министра экологии и природопользования Московской области Тихона Фирсова, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».
«Эти пауки любят тепло и предпочитают лесостепные, степные и полупустынные зоны. В Подмосковье их последний раз наблюдали в середине 90-х годов, после чего встречи с ними не фиксировались», — отметил глава Минэкологии области.
Министр подчеркнул, что зоологические исследования помогут определить, все ли еще встречаются эти пауки на территории Московской области. В ведомстве призывают жителей региона быть бдительными и не уничтожать пауков, как бы страшными они ни казались.