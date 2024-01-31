Из украинского плена должны вернуться домой восемь военнослужащих из Прикамья

В начале января пять жителей Прикамья, взятых в плен украинскими военнослужащими, вернулись домой. Трое мужчин являются жителями Перми, остальные — из городов Пермского края, сообщил уполномоченный по правам человека в регионе Игорь Сапко в социальных сетях. По словам Сапко, ранее с просьбами о возврате военных к нему обращались их родные и близкие.