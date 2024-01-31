Из украинского плена должны вернуться домой восемь военнослужащих из Прикамья

Posted Сегодня, 13:38
Published Сегодня, 13:38
Modified Сегодня, 13:38
Updated Сегодня, 13:38
Восемь военнослужащих из Пермского края, по предварительным данным, должны вернуться домой в результате обмена пленными 31 января. Такую информацию обнародовал портал с ura. ru со ссылкой на уполномоченного по правам человека в Прикамье Игорь Сапко.
Это максимальное количество жителей Прикамья, освобождённых из плена.
«Сегодня прошел обмен пленными по схеме 195 на 195. По предварительной информации, в списках должно быть восемь наших пермяков, от родственников которых поступило обращение в адрес уполномоченного. Обмен пленными является важной гуманитарной миссией, надеюсь, наши ребята скоро вернутся домой!» — цитирует издание Игоря Сапко.
В начале января пять жителей Прикамья, взятых в плен украинскими военнослужащими, вернулись домой. Трое мужчин являются жителями Перми, остальные — из городов Пермского края, сообщил уполномоченный по правам человека в регионе Игорь Сапко в социальных сетях. По словам Сапко, ранее с просьбами о возврате военных к нему обращались их родные и близкие.
В августе прошлого года омбудсмен сообщал, что всего удалось вернуть из плена 11 военнослужащих из Пермского края.