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Published Сегодня, 13:38

Modified Сегодня, 13:38

Updated Сегодня, 13:38

Из украинского плена должны вернуться домой восемь военнослужащих из Прикамья

Из украинского плена должны вернуться домой восемь военнослужащих из Прикамья

31 января 2024, 13:38
Фото: скриншот видео с личной страницы Игоря Сапко
Такую информацию озвучил уполномоченный по правам человека в Пермском крае.

Восемь военнослужащих из Пермского края, по предварительным данным, должны вернуться домой в результате обмена пленными 31 января. Такую информацию обнародовал портал с ura. ru со ссылкой на уполномоченного по правам человека в Прикамье Игорь Сапко.

Это максимальное количество жителей Прикамья, освобождённых из плена.

«Сегодня прошел обмен пленными по схеме 195 на 195. По предварительной информации, в списках должно быть восемь наших пермяков, от родственников которых поступило обращение в адрес уполномоченного. Обмен пленными является важной гуманитарной миссией, надеюсь, наши ребята скоро вернутся домой!» — цитирует издание Игоря Сапко.

В начале января пять жителей Прикамья, взятых в плен украинскими военнослужащими, вернулись домой. Трое мужчин являются жителями Перми, остальные — из городов Пермского края, сообщил уполномоченный по правам человека в регионе Игорь Сапко в социальных сетях. По словам Сапко, ранее с просьбами о возврате военных к нему обращались их родные и близкие.

В августе прошлого года омбудсмен сообщал, что всего удалось вернуть из плена 11 военнослужащих из Пермского края.

#Общество#Сво#Плен
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