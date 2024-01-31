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Ижевский девелопер планирует застроить территорию рынка на Крохалева в Перми

Ижевский девелопер планирует застроить территорию рынка на Крохалева в Перми

31 января 2024, 12:07
Фото: Изображение Midjourney
У комиссии возникли вопросы касательно архитектурно-градостроительного облика экстерьера здания и его высоты. Проект отправлен на доработку.

В Перми планируется застроить территорию рынка на Крохалева в Перми. Застройщиком выступает компания «Созвездие», которая входит в структуру ижевского девелопера «Зардон групп». Речь идет об участке общей площадью 4,3 тыс. кв. метров по улице Лодыгина, 42а в Свердловском районе. Предприниматель намерен возвести здесь новый 23-этажный жилой дом, сообщает «Ъ-Прикамье».

Проект жилого комплекса был представлен на заседании комиссии по землепользованию и застройке. Организация планирует построить здесь 23-этажный дом с детской и спортивной площадками. Общая площадь жилья составит около 10,2 тыс. кв. метров. На территории дома планируется размещение детской и спортивной площадок.

На данный момент участок находится в пользовании у прежнего владельца. Действующие на территории киоски и павильоны должны закрыться к 1 апреля. В процессе рассмотрения проекта у членов комиссии возникли вопросы относительно архитектурно-градостроительного облика экстерьера здания и его высоты. Проект был отправлен на доработку.

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