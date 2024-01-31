Ижевский девелопер планирует застроить территорию рынка на Крохалева в Перми

На данный момент участок находится в пользовании у прежнего владельца. Действующие на территории киоски и павильоны должны закрыться к 1 апреля. В процессе рассмотрения проекта у членов комиссии возникли вопросы относительно архитектурно-градостроительного облика экстерьера здания и его высоты. Проект был отправлен на доработку.