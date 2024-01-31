Ижевский девелопер планирует застроить территорию рынка на Крохалева в Перми

Posted Сегодня, 12:07
Published Сегодня, 12:07
Modified Сегодня, 12:09
Updated Сегодня, 12:09
В Перми планируется застроить территорию рынка на Крохалева в Перми. Застройщиком выступает компания «Созвездие», которая входит в структуру ижевского девелопера «Зардон групп». Речь идет об участке общей площадью 4,3 тыс. кв. метров по улице Лодыгина, 42а в Свердловском районе. Предприниматель намерен возвести здесь новый 23-этажный жилой дом, сообщает «Ъ-Прикамье».
Проект жилого комплекса был представлен на заседании комиссии по землепользованию и застройке. Организация планирует построить здесь 23-этажный дом с детской и спортивной площадками. Общая площадь жилья составит около 10,2 тыс. кв. метров. На территории дома планируется размещение детской и спортивной площадок.
На данный момент участок находится в пользовании у прежнего владельца. Действующие на территории киоски и павильоны должны закрыться к 1 апреля. В процессе рассмотрения проекта у членов комиссии возникли вопросы относительно архитектурно-градостроительного облика экстерьера здания и его высоты. Проект был отправлен на доработку.