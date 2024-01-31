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Published Сегодня, 16:54

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Updated Сегодня, 16:55

Координационный центр доменов назвал причину массового сбоя в Рунете

31 января 2024, 16:54
Причина массового сбоя в Рунете была объявлена Координационным центром доменов. Они сообщили, что сбой произошел из-за ошибки при обновлении ключа DNSSEC.

Эта ошибка связана с несовершенством программного обеспечения, которое используется для создания ключей шифрования, пишет 360tv.ru.

DNSSEC — это технология, которая требует постоянного усовершенствования и исправления ошибок со временем. В настоящее время расследование инцидента все еще продолжается.

Вечером 30 января многим жителям России стали недоступны сайты с доменом .ru, а также приложения на компьютерах и мобильных устройствах перестали загружаться.

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