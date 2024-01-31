Координационный центр доменов назвал причину массового сбоя в Рунете

Posted Сегодня, 16:54
Published Сегодня, 16:54
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Updated Сегодня, 16:55
Эта ошибка связана с несовершенством программного обеспечения, которое используется для создания ключей шифрования, пишет 360tv.ru.
DNSSEC — это технология, которая требует постоянного усовершенствования и исправления ошибок со временем. В настоящее время расследование инцидента все еще продолжается.
Вечером 30 января многим жителям России стали недоступны сайты с доменом .ru, а также приложения на компьютерах и мобильных устройствах перестали загружаться.