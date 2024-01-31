Люстры Swarovski, уличные бассейны и даже олень. ТОП-5 самых дорогих коттеджей Перми

На цокольном этаже первого двухэтажного коттеджа заложены хозяйственно-бытовые помещения — прачечная, санузел, котельная для уличного бассейна, системы водоподготовки и трехступенчатой очистки воды. Первый этаж состоит из котельной для бассейна, самого бассейна площадью 9×4 м и глубиной 1,2 м, бани-сауны, джакузи и зимнего сада. Есть и повседневные удобства в виде кухни-гостиной и санузла. Второй этаж коттеджа больше располагает к отдыху — здесь имеются четыре спальни, кухня-гостиная, большая терраса с уличным бассейном 8×3 м и глубиной 1,5 м с круглогодичным подогревом до +38°. Дом готов к проживанию — выполнена отделка из премиальных материалов, есть мебель и техника.