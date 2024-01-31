Люстры Swarovski, уличные бассейны и даже олень. ТОП-5 самых дорогих коттеджей Перми

Posted Сегодня, 08:25
Published Сегодня, 08:25
Modified Сегодня, 08:27
Updated Сегодня, 08:27
Для тех, кто мечтает сбежать от городской суеты, риелторы предлагают новый дом в элитном жилом поселке Серебряный бор в микрорайоне Верхняя Курья. Экстерьер дома создал итальянский архитектор, а планировка продумана до мелочей. Кирпичное трехэтажное здание было построено в 2021 году, цена одного квадратного метра — 75 тыс. 472 рубля. Сам поселок закрыт, в нем круглосуточно дежурят охранники.
Вокруг резиденции есть участок 16 соток, стоят вековые сосны, а сам дом и забор облицованы натуральным камнем. О подключении электричества, газа, отопления и канализации думать не нужно — это сделали за вас. Остается только воплотить в жизнь свои дизайнерские идеи. На трех этажах обустроены все необходимые помещения, а также комната для персонала, кинотеатр, котельная, зона СПА с бассейном и гараж на два автомобиля.
На Разгуляе продается часть четырехэтажного кирпичного жилого дома в «эксклюзивном» жилом доме с охраняемым и огороженным внутренним двором — два этажа, мансарда и подвал. В агентстве недвижимости говорят, что проведены все коммуникации — газ, отопление, электричество и канализация.
Авторы этого объявления не так многословны, как риэлторы в прошлой публикации: они указали, что в доме четыре комнаты, сделан евроремонт, а также встроена вся техника. Для автовладельцев предусмотрен личный встроенный гараж. Рядом находятся все основные удобства: остановка общественного транспорта, магазин, аптека, детский сад и школа. В стоимость также входит собственный земельный участок площадью 6,3 сотки.
На участке 15 соток построены два кирпичных коттеджа с крышами без снега (с обогреваемым контуром) из металлочерепицы. Здания соединены общим теплым гаражом на три автомобиля. Далее авторы объявления рассказывают о преимуществах каждого из них.
На цокольном этаже первого двухэтажного коттеджа заложены хозяйственно-бытовые помещения — прачечная, санузел, котельная для уличного бассейна, системы водоподготовки и трехступенчатой очистки воды. Первый этаж состоит из котельной для бассейна, самого бассейна площадью 9×4 м и глубиной 1,2 м, бани-сауны, джакузи и зимнего сада. Есть и повседневные удобства в виде кухни-гостиной и санузла. Второй этаж коттеджа больше располагает к отдыху — здесь имеются четыре спальни, кухня-гостиная, большая терраса с уличным бассейном 8×3 м и глубиной 1,5 м с круглогодичным подогревом до +38°. Дом готов к проживанию — выполнена отделка из премиальных материалов, есть мебель и техника.
Второй коттедж пока ожидает внутренней отделки. В здание полностью подведены электричество и канализация, на первом этаже установлены теплые полы. Здесь также есть два бассейна и помывочная зона. Отключения электричества будущим жильцам не грозят, ведь есть собственный генератор. И по классике «богатых» домов, по всему периметру участка установлено видеонаблюдение.
Возможно, для пущей убедительности объявление заканчивается фразой: «Всех преимуществ данного комплекса не описать. Это надо видеть». Реальному покупателю обещают хорошую скидку.
Дом с дизайнерским ремонтом и необходимой инфраструктурой находится на участке 13 соток среди хвойных деревьев — туи, голубые ели и сосны. Коттедж создан для ценителей роскоши, он «производит неповторимое впечатление» и построен из дорогих высококачественных материалов.
В перечне преимуществ дома — просторные светлые помещения, высокие потолки, а также отделка стен из натурального гобелена, гипсовой лепнины и венецианской штукатурки. Лестницы сделаны из ценных пород дерева, полы — из массива мербау и палисандра. Вниманию зажиточных пермяков предлагаются люстры Swarovski на потолках с авторской росписью.
Перейдем от общего к частному: на первом этаже коттеджа обустроена гостиная с камином и выходом в зону отдыха, кухня с итальянским деревянным гарнитуром и гранитными рабочими поверхностями, а также встроенной бытовой техникой. Для работы оборудован кабинет.
На втором этаже есть две гостевые спальни с выходом на балкон, приватная спальня с санузлом, полы и стены которого облицованы селенитом. Третий этаж можно приспособить под свои интересы — например, оборудовать бильярдную или библиотеку. В цокольном этаже построены сауна, хамам и технические помещения. Отдельно указано, что система приточно-вентиляционной системы гарантирует оптимальную циркуляцию воздуха и благоприятный микроклимат в доме.
Из объявления следует, что обстановка в доме работает на удовлетворение требований самых привередливых пермяков. Главным преимуществом коттеджа владельцы указывают большой бассейн, оборудованный системой противотока. Помещение бассейна украшает авторская фреска. Стоит отметить, что в стоимость дома не включена мебель — с ней цена будет выше.
Настоящий рай для принцессы из мультфильмов студии Disney, вокруг которой по сюжету постоянно летают птицы и бегают олени. Только здесь, на огороженной круглосуточно охраняемой территории, есть лес, населяемый пятнистым оленем, дикими утками, совами, дятлами и зайцами. А еще — двухэтажный гостевой дом «Охотничий» и трехэтажный дом с элитной европейской сантехникой, камином и винным погребом. Но и это еще не все — для отдыха оборудована рубленая баня «Шале» на дровах с камином и шунгитовой воде, дом охраны и хозяйственные помещения.
На территории усадьбы есть отдельные постройки и для животных — из объявления следует, что это дом оленя и дом утки. Помимо нескольких жилых зданий, покупатель получает настоящий природный уголок: в пруду обитает несколько видов рыбы, в лесу рядом растут грибы и ягоды, есть озеро и пруд. Есть глубинная скважина и вертолетная площадка. До усадьбы можно добраться транспортом, по новой дороге от центра Перми.
Минус объявления в том, что к нему предоставлено слишком мало фотографий, не дающих первичного представления о всех удобствах самого дорогого коттеджа нашей подборки. Потенциальному покупателю нужно связаться с продавцом лично — усадьба продается напрямую частным лицом, а не агентством недвижимости.