Мошенники добрались до детей. Девочка из Перми перевела с карты матери 400 тысяч

Posted Сегодня, 03:34
Published Сегодня, 03:34
Modified Сегодня, 04:02
Updated Сегодня, 04:02
Жертвами мошенников становятся не только пенсионеры, но и несовершеннолетние. В пермской полиции рассказали, что девочке в мессенджер позвонил неизвестный. Он пояснил, что на карту ее матери якобы по ошибке перевели деньги, а затем попросил подростка показать на видео все банковские карты. По инструкции мошенника девочка зашла в мобильное приложение банка на телефоне матери и перевела на счета аферистов более 400 тыс. рублей.
В полиции отмечают, что за сутки жертвами мошенников стали как минимум 10 жителей региона — они перевели на их счета более 5 млн рублей. Используются традиционные схемы с безопасными счетами, родственниками в беде. При этом чаще фиксируются случаи, когда потерпевшим сообщают якобы об окончании срока договора на услуги сотовой связи или о взломе аккаунта на портале «Госуслуги».
По последней схеме потеряла 1,3 млн рублей жительница Лысьвы, она перевела деньги по инструкции якобы от сотрудника ЦБ.