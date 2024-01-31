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Published Сегодня, 03:34

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Updated Сегодня, 04:02

Девочка из Перми перевела с карты матери 400 тысяч рублей из-за мошенников

Мошенники добрались до детей. Девочка из Перми перевела с карты матери 400 тысяч

31 января 2024, 03:34
Фото: ideogram.ai

Девочка из Перми перевела с карты матери 400 тысяч рублей из-за мошенников

С девочкой мошенник связался через мессенджер.

Жертвами мошенников становятся не только пенсионеры, но и несовершеннолетние. В пермской полиции рассказали, что девочке в мессенджер позвонил неизвестный. Он пояснил, что на карту ее матери якобы по ошибке перевели деньги, а затем попросил подростка показать на видео все банковские карты. По инструкции мошенника девочка зашла в мобильное приложение банка на телефоне матери и перевела на счета аферистов более 400 тыс. рублей.

В полиции отмечают, что за сутки жертвами мошенников стали как минимум 10 жителей региона — они перевели на их счета более 5 млн рублей. Используются традиционные схемы с безопасными счетами, родственниками в беде. При этом чаще фиксируются случаи, когда потерпевшим сообщают якобы об окончании срока договора на услуги сотовой связи или о взломе аккаунта на портале «Госуслуги».

По последней схеме потеряла 1,3 млн рублей жительница Лысьвы, она перевела деньги по инструкции якобы от сотрудника ЦБ.

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#Пермь#Мошенники#Банковские мошенники#Телефонные мошенники
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