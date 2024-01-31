Мошенники добрались до детей. Девочка из Перми перевела с карты матери 400 тысяч

Жертвами мошенников становятся не только пенсионеры, но и несовершеннолетние. В пермской полиции рассказали, что девочке в мессенджер позвонил неизвестный. Он пояснил, что на карту ее матери якобы по ошибке перевели деньги, а затем попросил подростка показать на видео все банковские карты. По инструкции мошенника девочка зашла в мобильное приложение банка на телефоне матери и перевела на счета аферистов более 400 тыс. рублей.