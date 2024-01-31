Мошенники представляются своим жертвам мэром одного из городов Прикамья

Posted Сегодня, 12:44
Published Сегодня, 12:44
Modified Сегодня, 12:44
Updated Сегодня, 12:44
Мошенники продолжают использовать прием с сообщением от известного абонента — чиновника с просьбой ожидать звонка от «помощника». О том, что от его имени рассылаются такие сообщения, предупредил глава Горнозаводского округа Вадим Лумпов.
В скриншоте, который мэр разместил в своих соцсетях, видно сообщение одной из потенциальных жертв мошенников, в которой лже-глава предупреждает своего собеседника о будущем звонке подельника и о некоем ЧП. Это характерные признаки мошеннической схемы, в которой мошенники уже пользовались именами главы Перми Эдуарда Соснина, его первого зама Ольги Андриановой, министров краевого правительства и так далее.