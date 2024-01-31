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Published Сегодня, 12:44

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Updated Сегодня, 12:44

Мошенники представляются своим жертвам мэром одного из городов Прикамья

Мошенники представляются своим жертвам мэром одного из городов Прикамья

31 января 2024, 12:44
Фото: скриншот страницы ВКонтатке Вадима Лумпова
Вадим Лумпов уже предупредил пользователей своих соцсетей о мошеннической схеме
Сюжет
Соцсети

Мошенники продолжают использовать прием с сообщением от известного абонента — чиновника с просьбой ожидать звонка от «помощника». О том, что от его имени рассылаются такие сообщения, предупредил глава Горнозаводского округа Вадим Лумпов.

В скриншоте, который мэр разместил в своих соцсетях, видно сообщение одной из потенциальных жертв мошенников, в которой лже-глава предупреждает своего собеседника о будущем звонке подельника и о некоем ЧП. Это характерные признаки мошеннической схемы, в которой мошенники уже пользовались именами главы Перми Эдуарда Соснина, его первого зама Ольги Андриановой, министров краевого правительства и так далее.

#Общество#Мошенники#Соцсети#Горнозаводск#Мессенджер
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