На СВО погиб рядовой контрактной службы из Чердынского округа

Posted Сегодня, 07:30
Published Сегодня, 07:30
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Updated Сегодня, 07:32
В Чердыни сегодня, 31 января, проходит прощание с Романом Мырзиным, погибшим в зоне проведения СВО. Официально о смерти мужчины рассказали в пресс-службе Чердынского городского округа. Он был рядовым контрактной службы и погиб на территории Донецкой Народной Республики.
В группе «Подслушано Чердынь» в социальной сети «ВКонтакте» сообщили, что прощание началось в Воскресенском соборе в 12:00, а поминальный обед пройдет в 14:30 в кафе «Чародейка».