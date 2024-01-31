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В Чердыни прощаются с погибшим на СВО в ДНР рядовым

На СВО погиб рядовой контрактной службы из Чердынского округа

31 января 2024, 07:30
Фото: пресс-служба администрации Чердынского городского округа; 1MI

В Чердыни прощаются с погибшим на СВО в ДНР рядовым

Возраст мужчины и наличие у него семьи чиновники не уточняют.

В Чердыни сегодня, 31 января, проходит прощание с Романом Мырзиным, погибшим в зоне проведения СВО. Официально о смерти мужчины рассказали в пресс-службе Чердынского городского округа. Он был рядовым контрактной службы и погиб на территории Донецкой Народной Республики.

В группе «Подслушано Чердынь» в социальной сети «ВКонтакте» сообщили, что прощание началось в Воскресенском соборе в 12:00, а поминальный обед пройдет в 14:30 в кафе «Чародейка».

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#Общество#Военная операция на Украине#Пермь#Сво
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