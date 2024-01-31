На СВО погиб рядовой контрактной службы из Чердынского округа

В Чердыни сегодня, 31 января, проходит прощание с Романом Мырзиным, погибшим в зоне проведения СВО. Официально о смерти мужчины рассказали в пресс-службе Чердынского городского округа. Он был рядовым контрактной службы и погиб на территории Донецкой Народной Республики.