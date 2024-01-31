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Published Сегодня, 07:06

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У жительницы Перми через суд отобрали пять детей

Не ходили в школу, жили с тараканами. У пермячки отобрали пять детей

31 января 2024, 07:06
Фото: ideogram.ai

У жительницы Перми через суд отобрали пять детей

Женщина еще может вернуть их домой, но только через суд.

Пермские судебные приставы отобрали детей у 36-летней женщины. Она не уделяла вниманию здоровью детей и их воспитанию. Несовершеннолетние не посещали школу, бродяжничали, совершали преступления. В квартире, где жили дети, были тараканы, не имелось нужной мебели и нормальной еды.

В органах опеки посчитали, что если дети дальше будут жить в таких условиях, то это может привести к трагедии. Они обратились в суд. Суд разрешил изъять детей 7, 9, 11, 12 и 14 лет. При этом одна из девочек имеет инвалидность.

В момент, когда приставы пришли изымать детей, женщина сначала была настроена агрессивно, но ее удалось убедить в том, что нужно исполнять решение суд. Пермячка может вернуть детей через суд.

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#Приставы#Пермь#Детский мир
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