Не ходили в школу, жили с тараканами. У пермячки отобрали пять детей

Posted Сегодня, 07:06
Published Сегодня, 07:06
Modified Сегодня, 07:22
Updated Сегодня, 07:22
Пермские судебные приставы отобрали детей у 36-летней женщины. Она не уделяла вниманию здоровью детей и их воспитанию. Несовершеннолетние не посещали школу, бродяжничали, совершали преступления. В квартире, где жили дети, были тараканы, не имелось нужной мебели и нормальной еды.
В органах опеки посчитали, что если дети дальше будут жить в таких условиях, то это может привести к трагедии. Они обратились в суд. Суд разрешил изъять детей 7, 9, 11, 12 и 14 лет. При этом одна из девочек имеет инвалидность.
В момент, когда приставы пришли изымать детей, женщина сначала была настроена агрессивно, но ее удалось убедить в том, что нужно исполнять решение суд. Пермячка может вернуть детей через суд.