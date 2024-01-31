Нейросети помогли выявить 12 тысяч нарушений чистоты и порядка в Подмосковье за месяц

Специалисты Московского областного ГУСТ использовали искусственный интеллект в качестве помощника в поддержании чистоты и порядка. Для этой цели было задействовано шесть умных автомобилей, оснащенных камерами, которые позволяют выявить любые нарушения на территории.