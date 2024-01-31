Нейросети помогли выявить 12 тысяч нарушений чистоты и порядка в Подмосковье за месяц

Posted Сегодня, 18:18
Published Сегодня, 18:18
Modified Сегодня, 18:23
Updated Сегодня, 18:23
При проверке, мобильные комплексы с камерами автоматически обнаруживают дефекты и сообщают о них для их исправления, пишет 360tv.ru.
Руководитель Московского областного ГУСТ Светлана Аипова отметила, что в январе автомобили с искусственным интеллектом проехали более шести тысяч километров по дорогам региона.
За месяц было замечено 11 993 нарушения. Преимущество использования мобильных комплексов заключается в возможности привлечения нарушителей к ответственности в упрощенном режиме, чтобы они не медлительно исправляли свои ошибки, — отметила Светлана Аипова.
С начала 2024 года было выписано 117 постановлений на общую сумму 2,5 миллиона рублей.