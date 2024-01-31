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Posted Сегодня, 18:18

Published Сегодня, 18:18

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Updated Сегодня, 18:23

Нейросети помогли выявить 12 тысяч нарушений чистоты и порядка в Подмосковье за месяц

31 января 2024, 18:18
Специалисты Московского областного ГУСТ использовали искусственный интеллект в качестве помощника в поддержании чистоты и порядка. Для этой цели было задействовано шесть умных автомобилей, оснащенных камерами, которые позволяют выявить любые нарушения на территории.

При проверке, мобильные комплексы с камерами автоматически обнаруживают дефекты и сообщают о них для их исправления, пишет 360tv.ru.

Руководитель Московского областного ГУСТ Светлана Аипова отметила, что в январе автомобили с искусственным интеллектом проехали более шести тысяч километров по дорогам региона.

За месяц было замечено 11 993 нарушения. Преимущество использования мобильных комплексов заключается в возможности привлечения нарушителей к ответственности в упрощенном режиме, чтобы они не медлительно исправляли свои ошибки, — отметила Светлана Аипова.

С начала 2024 года было выписано 117 постановлений на общую сумму 2,5 миллиона рублей.

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