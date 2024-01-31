Одна и без подельников. Экс-зампреда правительства Пермского края отправили в колонию

Posted Сегодня, 09:07
Published Сегодня, 09:07
Modified Сегодня, 10:01
Updated Сегодня, 10:01
Сегодня, 31 декабря, судья Оксана Корепанова провозгласила решение по делу о хищении 68 млн рублей в фонде «Содействие XXI век». Единственную обвиняемую по делу Елену Лопаеву признали виновной в растрате средств фонда и приговорили к 4 годам колонии общего режима со штрафом в 500 тыс. рублей. Лопаеву арестовали в зале суда, передает журналист Properm.ru. Под арестом суд оставил и ее имущество, включая недвижимость в Италии, золото и другие ценности.
В суд Лопаева пришла с большой группой поддержки, с детьми, мужем и знакомыми, также было множество журналистов местных и федеральных СМИ. В ожидании приговора обвиняемая впервые явилась в суд в спортивном костюме, а не в классических нарядах, как это было на протяжении всего процесса
Лопаева была арестована в зале суда. По словам ее адвоката Александра Березина, они планируют обжаловать решение суда: «Приговор необоснованный. Его нельзя назвать обоснованным, он не соответствует фактическим обстоятельствам делам. Найданова нас оговорила и сама уехала».
«В деле очень серьезная политическая подоплека. Начиналось оно по другим лицам, закончилось в отношении Лопаевой. У нас из 45 свидетелей обвинения ни один не сказал, что Лопаевой была присвоена какая-то денежная сумма. Они говорили о чем угодно, об избирательных компаниях президента и губернатора в 2018 году — о нецелевом использовании денег фонда. Решетников — свидетель обвинения.
Он [Максим Решетников], на сегодняшний день, доволен, я так полагаю, что к нему нет претензий. Материалы дела не потеряются, я на это надеюсь. Исходя из политических реалий нашей страны мы, вероятно, увидим другой поворот по материалам этого дел», — пояснил Березин.
Гособвинитель Светлана Плотникова в прениях просила назначить Лопаевой шесть лет колонии общего режима и оштрафовать ее на 900 тыс. рублей. В качестве дополнительного наказания ее просят лишить права занимать должности на госслужбе в течение 2,5 лет.
Сама Елена Лопаева виновной в преступлении себя не признает, хотя накануне передачи дела в суд она подписывала досудебное соглашение с прокуратурой, но в итоге его не выполнила. На оглашении последнего слова 54-летняя Лопаева сообщила, что «не хотела бы рожать и воспитывать пятого ребенка в колонии», однако от прямого ответа на вопрос о беременности как она, так и ее защитники уклонились.
Защита и сама осужденная в прениях упирали на то, что преступный мотив и умысел в действиях Лопаевой отсутствовали. А сама она никак не обогатилась от вывода денег со счетов фонда «Содействие XXI век». Также они задавались вопросом: почему, если похищены средства, направленные ЛУКОЙЛом в фонд на благотворительные цели, то почему сама компания не заявила о нанесенном ущербе?
Адвокаты и экс-чиновница подробно и неоднократно рассказывали, что в целом на благотворительность деньги и тратились: из средств фонда финансировали мероприятия для предвыборной кампании президента, оплачивали работу агитаторов, печатали агитки. Кроме этого, деньги фонда тратили на представительские расходы губернатора или на гонорары политтехнологу Михаилу Давыдову.
«Фонд — это некий кошелек губернатора для оперативного решения различных вопросов, в том числе — социально-значимых», — утверждали адвокаты. Эта конструкция, которая создалась в Пермском крае, когда Лопаева стала передаточным звеном или посредником между фондом и структурами власти Пермского края. «Не стало финансирования ЛУКОЙЛА и фонд опустел», — отметил адвокат Михали Постаногов.
Много внимания защита Лопаевой уделила тому, что их доверительницу оговорила бежавшая от правосудия Елена Найданова. После того, как она не явилась на заседание и была объявлена минувшим летом в розыск, адвокаты попытались приостановить рассмотрение дела на основании того, что без второй обвиняемой и ключевого свидетеля дело не может быть рассмотрено. Но суд отказал им, а дело Найдановой выделили в отдельное производство.
А это версия следствия, дело курировал центральный аппарат СК России и Генпрокуратура. Изначально обвинение предъявлялось двум фигуранткам — Елене Лопаевой и бывшей директору фонда «Содействие — XXI век» Елене Найдановой. Но дело в отношении второй обвиняемой было выделено в отдельное производство после того, как 19 июля 2023 года она была объявлена в розыск. По одной из версий, 9 июля она покинула страну, воспользовавшись возможностью передвигаться — суд не ограничивал ей переезды по территории России. После этого в пермских СМИ вышло ее скандальное интервью, где во всем произошедшем Найданова обвинила экс-губернатора Пермского края Максима Решетникова. Он проходит по делу свидетелем, в суде оглашались данные его допросов, речь в них идет о тратах денег фонда в том числе на личные нужды главы региона.
В начале декабря Лопаевой продлили до 7 февраля запрет определенных действий. Ей запрещено выходить из дома без разрешения суда, за исключением посещения судебного процесса, походов в магазин и визитов к врачу. Также Елене Лопаевой нельзя пользоваться интернетом, мобильным телефоном, общаться с другими фигурантами дела.
По версии следствия, Лопаева, занимавшая с 26 июня 2017 года должность заместителя председателя правительства — руководителя аппарата правительства Пермского края, являлась куратором-исполнителем соглашения с фондом «Содействие — XXI век» от региональных властей. Она вступила в сговор с директором фонда Еленой Найдановой, чтобы обманным путем похитить свыше 50 млн рублей. Лопаевой и Найдановой изначально инкриминировалась ч. 4 ст. 159 УК РФ — мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере.
Следствие считает, что директор фонда Найданова обналичивала через подставные юрлица деньги, перечисленные на благотворительность компанией ЛУКОЙЛ. Деньги она передавала Лопаевой. Ущерб оценивается в сумму более 67,7 млн рублей. Уголовное дело о мошенничестве было возбуждено по оперативным материалам УФСБ по Пермскому краю, расследованием изначально занимались в региональном следственном комитете, потом дело было передано в центральный аппарат. Сейчас окончено предварительное расследование и подозреваемые знакомятся с материалами.