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В Березниках нашли мужчину, избившего 16-летнего школьника у магазина

«Он типа сказал, что я широкий». В Березниках нашли мужчину, избившего школьника

31 января 2024, 08:54
Фото: МВД / vk.com/chp_berezniki

В Березниках нашли мужчину, избившего 16-летнего школьника у магазина

Инцидент произошел в выходные.

Полицейские в Березниках нашли мужчину, причастного к избиению 16-летнего парня. По данным МВД, сообщение о нападении на подростка поступило в отдел вечером 28 января.

Мать ребенка рассказала, что на сына напал неизвестный возле магазина по улице Юбилейной. 31 января в МВД пояснили, что нападавшего нашли — им оказался мужчина 1986 года рождения. Его доставили в отдел полиции.

На видео, опубликованном в МВД, зафиксированы кадры беседы полицейских с березниковцем. «Он типа сказал, что я широкий», — пояснил мужчина. После этого была перепалка. Мужчина утверждает, что он словесно его успокоил. Также рядом якобы находились знакомые парни, но затем они отошли. На этом беседа обрывается.

После избиения школьника в Березниках было возбуждено уголовное дело по ст. 116 УК РФ (побои). Мать подростка утверждает, что мужчина напал на ребенка из-за расстегнутой куртки. Также он якобы угрожал, если школьник выложит фотографии побоев в сеть. Однако фото подростка в итоге появилось в социальных сетях.

#Видео#Мвд#Пермь#Детский мир#Березники#Полиция
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