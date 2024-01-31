«Он типа сказал, что я широкий». В Березниках нашли мужчину, избившего школьника

На видео, опубликованном в МВД, зафиксированы кадры беседы полицейских с березниковцем. «Он типа сказал, что я широкий», — пояснил мужчина. После этого была перепалка. Мужчина утверждает, что он словесно его успокоил. Также рядом якобы находились знакомые парни, но затем они отошли. На этом беседа обрывается.