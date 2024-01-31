«Он типа сказал, что я широкий». В Березниках нашли мужчину, избившего школьника

Posted Сегодня, 08:54
Published Сегодня, 08:54
Modified Сегодня, 08:56
Updated Сегодня, 08:56
Полицейские в Березниках нашли мужчину, причастного к избиению 16-летнего парня. По данным МВД, сообщение о нападении на подростка поступило в отдел вечером 28 января.
Мать ребенка рассказала, что на сына напал неизвестный возле магазина по улице Юбилейной. 31 января в МВД пояснили, что нападавшего нашли — им оказался мужчина 1986 года рождения. Его доставили в отдел полиции.
На видео, опубликованном в МВД, зафиксированы кадры беседы полицейских с березниковцем. «Он типа сказал, что я широкий», — пояснил мужчина. После этого была перепалка. Мужчина утверждает, что он словесно его успокоил. Также рядом якобы находились знакомые парни, но затем они отошли. На этом беседа обрывается.
После избиения школьника в Березниках было возбуждено уголовное дело по ст. 116 УК РФ (побои). Мать подростка утверждает, что мужчина напал на ребенка из-за расстегнутой куртки. Также он якобы угрожал, если школьник выложит фотографии побоев в сеть. Однако фото подростка в итоге появилось в социальных сетях.